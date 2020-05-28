港版国安谁投了唯一反对票?中国网络人肉 留言竟喊拖出去斩了

港版国安法今（28）日下午在全国人大会议表决通过，2818票同意，1票反对，6票废票，以及1票未按钮。虽然采用的是匿名投票，现在陆网传出，投下1票反对票的人是香港人大代表田北辰。但田北辰说，在表决时他自己是投下赞成票。

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据东森新闻今天报道称，港版国安法今（28）日下午在全国人大会议表决通过，2818票同意，1票反对，6票废票，以及1票未按钮。虽然采用的是匿名投票，现在陆网传出，投下1票反对票的人是香港人大代表田北辰。

据该报道，港版国安法通过后，许多大陆网友纷纷好奇谁是那唯一的反对者？许多人指出是田北辰，“田北辰我不知道留着有什么用，为何不拖出去斩了，这垃圾对我们崛起除了捣乱之外有鸡用，毙了吧”、“不可无知学戊戍，七个拖出去 斩”、“田北辰，25仔”。

由于田北辰在人大会议前就曾表示反对，将草案内容改成“行为和活动”存有问题，认为针对“行为”的规范较适合香港，已向大会表达个人意见，并已记录在案。田北辰虽然是亲北京的建制派，但是少数反对港版国安法的。他也指出，大陆活动较少出现突发事件，但香港的状况不同，有时一个活动会有许多意料之外的情况，有些市民参加合法游行，但旁边若有人突然做出危害国家行为，可能因此走避不及，因此设法不公道。

据该报道，港版国安法的正式名称为“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定”，主要诉求包含，不可颠覆国家政权、分裂国家、外国和境外势力干预香港事务、恐怖活动；香港特定期向中央人民政府提交报告。

就港区全国人大代表、香港立法会议员田北辰，遭传言就港版国安法投下唯一反对票，田北辰澄清说他投的是赞成票。

东森新闻引据香港《头条日报》消息，全体港区人大代表28日下午与港澳办主任夏宝龙会面。田北辰向媒体引述夏宝龙的话说，香港过去近一年的反修例示威冲突造成混乱是丢脸的事。田北辰随后又说，在表决时自己是投下赞成票。

田北辰解释，起初觉得由香港自行立法较好，但如今国歌条例草案也在立法会受拖延，开始认为香港自行立定国安法已经不可行，加上疫情缓和后示威者再上街头，他认为香港不能再乱下去，这是没有办法的办法。