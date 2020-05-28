美国宣布起诉中国通过电信公司帮朝鲜转移巨资

2019年6月29日，日本G20峰会期间的特朗普与习近平

美国司法部5月28日宣布对28名朝鲜公民和5名中国公民提起诉讼，指控他们通过一系列镜像公司网络，绕开了对朝鲜的核活动制裁令，转移了超过25亿美元，主要罪名涉及谋划罪，违反国际紧急经济权力法，银行诈骗，和国际洗钱。

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根据这份起诉书，参与上述系列活动的镜像公司约有250家，在泰国，利比亚，奥地利，俄罗斯，中国，科威特等国家境内，涉嫌通过国际银行绕开对朝制裁，与朝鲜内部进行货物贸易活动，帮助朝鲜获得所需物资，同时获利。

福克斯新闻网当天报道称，美国司法部本次起诉的这些人当中，不乏朝鲜国有银行高层执行人士，这家银行早在2013年就受到过美国制裁，本次转移资金是为了帮助朝鲜继续核活动。福克斯新闻网还表示，这当中的一名银行高层人士曾经早先在朝鲜情报部门工作。美国司法部同时认为，中国涉嫌帮助朝鲜，通过国家控制的电信公司，进行非法银行转移。

美国哥伦比亚特区检察官谢尔文在当天的声明里指出，通过本次起诉，美国彰显其决心，阻止朝鲜非法接入美国金融渠道的能力，限制其有关非法大规模杀伤性武器与弹道导弹计划的活动。