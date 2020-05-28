美国或制裁香港版国安法 美企劝说别仓促回应

多个企业团体呼吁美国总统特朗普不要急于对中国推进港区国安法做出回应，并警告若美国取消给予香港的特殊待遇，将伤害香港及香港人民。中国人大全国会议今天在闭幕前以高票通过了港区国安法。

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据路透社报道称，美国企业界向特朗普喊话：别仓促决定港区国安法回应。

美国国务卿蓬佩奥周三表示，中国从根本上破坏了香港的自治。蓬佩奥作此宣示后，白宫将可据此采取各种措施，包括可能制裁部份中国高层官员，以及彻底终止22年来美国在贸易、签证、投资、出口管制等方面给予香港有别于中国的待遇。

自1997年香港回归中国以来，这些特殊待遇协助香港继续成为全球重要金融中心。有1,300家美国企业在香港营运，约85,000名美国人住在当地。

据美国商会周二强调，伤害香港的特殊地位将是一个“严重错误”。

华盛顿战略和国际研究中心的高级顾问兼中国问题专家甘思德(Scott Kennedy)认为，蓬佩奥的表态为采取缓慢行动留出了空间，匆忙行动可能为香港带来痛苦，并浪费美国与中国政府打交道的筹码。

美国这项宣示“为即将发生的重大变化开启了大门，但他们还未走过这个门，”Kennedy说。“这可能令市场坐立不安，并令高管考虑B计划和C计划，但并不一定会马上迁走。”

美中关系因贸易、技术限制和新冠疫情等问题而益发紧张。美国众议院周三通过议案，要求特朗普政府制裁应为压迫维吾尔族穆斯林担责的中国官员。

据路透社说，去年香港示威活动后，一些跨国金融公司已暂停其香港扩张计划，并将员工迁往其他亚洲中心。风险经理和顾问表示，香港法律地位若出现重大改变可能加速这一趋势。