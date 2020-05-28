美国没收并严审一台中国产电力变压器

中国出口至美国的一台大型电力变压器被联邦机构没收，并送往一个实验室，联邦官员未公开说明没收原因，但专家们表示，此举说明可能存在电网安全担忧。中国生产商江苏华鹏变压器有限公司抱怨产品多年出口美国等地，零配件也是按订方标准采购。

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据华尔街日报今天报道称，美国没收一台中国产电力变压器，引发审查趋严担忧。

一台重达50多万磅的中国变压器在去年夏天被船只运抵休斯顿港口，按计划接下来应该运往科罗拉多州的一个变电站，该电站负责把电力输送到丹佛。但这台变压器一直未能运抵该变电站。

据知情人士透露，联邦官员在休斯顿港口没收了这台由江苏华鹏变压器有限公司(Jiangsu Huapeng Transformer Company)制造的电力变压器，然后在联邦护送下用卡车把变压器运往新墨西哥州阿尔伯克基的桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratory)。

该报道称，江苏华鹏是一家少数人持股公司。

据香港经济日报引述专家指或因忧虑电网安全。报道称，事出罕见且突然，表明官员有重大安全担忧。

由江苏华鹏变压器有限公司制造的变压器去年夏天运抵休斯顿港口，按计划接下来应该运往科罗拉多州的一个变电站，但知情人士透露，在那之前，联邦官员已在港口将其没收，然后在联邦护送下运往桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratory)。不过，实验室有怎样的发现还未公开，该变压器被没收的原因也不清楚。

美国电力研究所(Electric Power Research Institute)的首席执行官Mike Howard表示，一台巨大且昂贵的变压器被送往他处，这件事非常不寻常，根据他的经验，这种事以前从未发生过，这表明官员们有重大的安全担忧。

据该报道称，对情况了解更为有限的其他人士表示，联邦官员没收变压器可能是因为怀疑这台变压器的电子设备被秘密赋予了恶意功能，对手有可能通过指令远程监控甚至使其失效。

长期以来，美国联邦政府官员一直担心外国对手可能会入侵美国公用事业公司的电脑网络，进而控制输电线路上的电力供应，并造成停电。

人们也由此怀疑，随着美国联邦政府开始执行总统特朗普在5月1日签署的一项行政令，未来是否会有更多的干预行动。这项行政令授权联邦官员阻止公用事业公司使用从被认为受到美国的“外国对手”影响或控制的公司采购的设备。虽然该行政令没有具体指明是哪些对手，但人们普遍认为主要是针对俄罗斯和中国。

该报道指出，不过，江苏华鹏表示，该公司过去20年在全球范围内销售了7,000多台变压器，其中包括过去10年向美国和加拿大公用事业公司出售的逾100台大型设备。该公司驻美国加利福尼亚州圣何塞代表Jim Cai称，不知道美国政府部门以为他们会发现什么，因为这些变压器是按照订购方的具体规格生产的，就连变压器电子产品的零件都是从订购方在美国和英国选择的公司那里采购的。