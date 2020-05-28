美国要求联合国安理会讨论香港问题 中国断然拒绝

美国要求联合国安全理事会就中国拟推进港版国安立法举行会议。中国政府反对。路透社说，美国与中国在安理会围绕香港问题展开交锋。

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据路透社报道，美国要求联合国安理会讨论香港问题，中国“断然拒绝”。

美国和中国周三在联合国围绕香港问题展开交锋，此前中国政府反对美国要求联合国安全理事会就中国拟推进港版国安立法举行会议。美国驻联合国代表团在一份声明中表示，香港问题“具有全球紧迫性，牵涉到国际和平与安全”，因此值得15个安理会成员国立即予以关注。

中国常驻联合国代表张军发表推文称，中国断然拒绝这一毫无根据的要求，因为港版国安法立法是中国内部事务，毋须得到安理会授权。

美国提出上述要求，恰逢华盛顿和北京之间的紧张关系因新冠病毒大流行问题而加剧。华盛顿质疑中国在疫情问题上的透明度，而中国则称自己做到了透明处理。美国说，中国反对就香港问题召开安理会会议，并“掩盖COVID-19危机实情且处理不当，不断违反其国际人权承诺，并在南中国海采取非法行为，这些应该使所有人都清楚看到北京没有表现为负责任的联合国会员国。”

据张军回应说：事实一次又一次证明美国是世界上的麻烦制造者，是美国违反了自己的国际法承诺，中国敦促美国立即停止其强权政治和霸凌行为。

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周三对国会表示，香港不应再享有按照美国法律给予的特殊地位；该报道称，这可能会对香港全球主要金融中心的地位造成重大打击。