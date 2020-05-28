英美澳加外长联署声明 深切关注港版国家安全法 中国指治理香港依据中国宪法和香港基本法

英国、美国、澳大利亚及加拿大外长周四（28日）联署发表声明，对全国人大通过香港特区国家安全立法的决定表示深切关注，促请北京政府与香港政府及香港市民找出彼此接受方案，履行中方在《中英联合声明》下的国际义务。据中国驻英国大使刘晓明周四（28日）受访时表示，英国与香港有特殊的历史渊源和密切交往，但不意味香港是英国的“政治责任”或“政治筹码”，随着香港回归中国，《中英联合声明》与英方有关的权利和义务已履行完毕，中国政府治理香港是依据中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。

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据东网今天报道称，港版国安法：英美澳加外长发联合声明，深切关注立法。据英国外相蓝韬文、美国国务卿蓬佩奥、澳洲外长佩恩及加国外长商鹏飞在声明提到，香港繁荣及稳定与国际有关，而北京当局直接立法，而非让香港透过《基本法》第23条立法，将限制香港人的自由，亦会大大削弱香港的自治。

据声明另提到，“港版国安法”与《中英联合声明》中的国际义务有冲突，破坏“一国两制”框架，增加在香港政治检控的可能性，亦损害保障港人权利的现有承诺。他们非常关注有关行动会加剧香港社会分歧，无助建立互信及促进和解，强调只有容许港人享有权利及自由，才能重建香港社会互信，是摆脱香港过去一年紧张局势及动荡的唯一途径。

该报道称，美国国务院周三（27日）曾发声明指，蓬佩奥当日与蓝韬文通电话，讨论了对北京单方面及肆意地推动港版国安法的忧虑。二人支持一个繁荣及稳定的香港，同意中方必须履行《中英联合声明》的承诺及义务，国际社会必须支持香港人及回应北京持续侵蚀香港自治。

东网报道说，中国驻英国大使刘晓明周四（28日）受访时表示，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是形势所迫，也是确保“一国两制”行稳致远的治本之策，势在必行，刻不容缓。他指出，港版国安法针对极少数严重危害国家安全的行为，不影响港人依法享有的各项权利和自由，立法将使香港变得更安全、美好、繁荣，符合中英共同利益。据刘晓明说，英国与香港有特殊的历史渊源和密切交往，但不意味香港是英国的“政治责任”或“政治筹码”，随着香港回归中国，《中英联合声明》与英方有关的权利和义务已履行完毕，中国政府治理香港是依据中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。