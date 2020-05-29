中国工业5月报告继续回暖

中国工业5月专家预报统计结果显延续回暖，官方制造业可停留在51枯荣线上。正式数据应当在下星期一6月1日公布。路透社说，这表明中国在财政和货币政策支持下，伴随复工复产正趋近正常水平。

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据路透社今天报道称，调查指中国5月工业延续回暖，官方制造业PMI料小幅回升至51。路透社综合23家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回升至51.0，将是连续第三个月维持在扩张区域；与此同时，15家分析机构预估中值显示，财新5月中国制造业PMI料亦小幅上升至49.6。

这表明在财政和货币政策支持下，伴随复工复产正趋近正常水平，中国工业5月延续回暖，这亦和高频数据走势一致。上月官方和财新制造业PMI分别为50.8和49.4。

此前在5月20日国新办发布会上，工信部运行监测协调局局长黄利斌称，中小企业的复工复产率在稳步提高，可能比整体的工业要低一点，但也是上升比较快的。据工信部对部分云平台大数据监测结果显示，到5月18日，全国中小企业的复工率达到91%，全部的工业复工率则接近100%。

该报道称，中国全国人大会议昨日下午闭幕。国务院总理李克强表示，中国今年没有确定GDP增长量化指标是实事求是的，如果实现了“六保”的任务特别是前“三保”，就会实现今年中国经济正增长，而且要力争有一定的幅度。中国今年规模性政策有力度且还有政策空间。

据路透社，制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。