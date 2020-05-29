今晚特朗普中国议题记者会说啥? 此前预告对中国十分不满

中国全国人大通过“港区国安法”立法决定，全国人大常委会将紧接制订具体条文，事态上升到中美角力层面。美国总统特朗普香港时间今晨被问及中美贸易协议时表示，美国时间周五（香港时间明晨）将召开记者会说明中国议题。他重申对中国十分不满。

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据香港经济日报今天报道称，特朗普称“我对中国十分不满” ，以此预告周五记者会。

美国时间星期四特朗普在白宫椭圆形办公室签署一项关于社群媒体的行政命令，记者问到中美贸易协议时表示，当地时间周五将召开记者会说明中国议题。他并重申，对中国十分不满，对发生的事情他感到不满，全球186国民众因为疫情受害。

该报道说，中国十三届全国人大代表会议昨天高票通过有“港区国安法”之称的“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）”，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天也依据1992年“美国－香港政策法”（United States-Hong Kong Policy Act，简称香港政策法）向美国国会认证，香港不再符合美国法律自1997年7月以来给予的特殊待遇。

对于港区国安法，特朗普日前曾表示，将在本周对中国采取强而有力行动，外界高度关注特朗普是否会在明天的记者会上宣布对中国的制裁。该报道引据路透社引述两名知情人士指出，美方初期可能采取的措施之一，是对港区国安法立法拟议的中共官员、政府和安全机构及企业祭出制裁。