俄罗斯一调查称世界最幸福国家中国排名第五

俄罗斯社会舆论与市场调查中心Romir和国际调研机构GlobalNR发布的报告显示，中国有高达66%的中国公民对自己的幸福感到部分或完全满意，挤身全球最幸福国家Top5，只落后印度、泰国、巴西与美国，并狠超韩国、德国与意大利。据联合新闻网指，但俄罗斯的这份调查相较联合国过去宣布的世界幸福报告，有很大的落差。

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据联合新闻网今天称，打脸反中情绪？俄调查:中国跻身全球最幸福国家Top5。

据该报道指俄罗斯卫星通讯社今(29日)转述，俄罗斯社会舆论与市场调查中心Romir和国际调研机构GlobalNR发布的报告显示，中国甩开非洲猪瘟、毒奶粉、地沟油、炭疽病、甲壳类病毒以及新冠肺炎的负面影响情绪，有高达66%的中国公民对自己的幸福感到部分或完全满意，挤身全球最幸福国家Top5，只落后印度、泰国、巴西与美国，狠超韩国、德国与意大利，打脸疑中份子与反中情绪。但俄罗斯的这份调查相较联合国过去宣布的世界幸福报告，有很大的落差。

这份民调有超过7千人，在今年武汉肺炎横行的3至4月间受访，受访者分别来自巴西、英国、德国、印度、意大利、中国、俄罗斯、美国、泰国、韩国，涵盖不同的社会人口群体，主题是评价自己的幸福感。

据报告数据显示，中国66%的受访者对自己的幸福感到部分或完全满意，6%的受访者表示在一定程度上对自己的幸福不满意，28%的受访者表示“还行”。前三名的幸福满意度如下：印度87%；泰国81%；巴西76%。美国位居第四，68%的受访者称对自己的幸福感到部分或完全满意。

据该报道，而最不幸福的国家是韩国（52%）、德国（56%）和意大利（56%）。

俄罗斯有61%的受访者称对自己的幸福水平感到部分或完全满意。

据该报道说，不过，俄罗斯的调查相较联合国过去宣布的世界幸福报告，有很大的落差，不仅没有针对历来夺得幸福感头衔的北欧、加拿大与新西兰和澳大利亚调查，在2019年联合国调查中，俄罗斯只能排在第68位（并从第59位下降），中国排在第93位（从第86位下降），呈现越来越不幸福的趋势，刚好与上文的调查结果完全相反。