孟晚舟案北京定调升级：严重政治事件 斥加拿大是帮凶

加拿大卑诗省最高法院裁决华为财务长孟晚舟涉及犯行符合“双重犯罪”标准，引渡程序继续进行。中国外交部发言人赵立坚今天定调此事为“严重的政治事件”，并指加拿大扮演美国的帮凶。赵立坚敦促加拿大立即释放孟晚舟，并让她平安回到中国，不要在错误的道路上越走越远。

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据中央社今天报道说，孟晚舟未获释，中国指：严重政治事件，加拿大是帮凶。中国外交部发言人赵立坚今天定调此事为“严重的政治事件”，并指加拿大扮演美国的帮凶。

该报道引据澎湃新闻，赵立坚29日下午在中国外交部例行记者会回答相关提问时作上述表示，并称中国对于这项判决表示强烈不满和坚决反对，已向加方提出严正交涉。据赵立坚说，美国和加拿大滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益。“美方的目的是为了打压中国高科技企业和华为，加拿大扮演了美方帮凶的角色。这是一起严重的政治事件”。

据赵立坚表示，中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟，并让她平安回到中国，不要在错误的道路上越走越远。