孟晚舟案 中国或进一步报复加拿大

加拿大法院的判决有可能允许将华为首席财务官孟晚舟引渡至美国，这可能令加拿大面临来自中国的进一步报复。审讯判决两名在华拘禁人员以及贸易更大打压，或是可选报复项目。加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周四被问到是否担心中国的强烈反应时，并未做出回答。

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据路透社报道，加拿大法院的孟晚舟引渡案判决可能招致中国进一步报复。有分析师表示，加拿大法院的判决有可能允许将华为[HWT.UL]首席财务官孟晚舟引渡至美国，这可能令加拿大面临来自中国的进一步报复。

孟晚舟针对美国欲将其引渡以面对银行欺诈指控而发起的挑战遭遇失败，中国驻渥太华大使馆对这一判决表示强烈不满和坚决反对。

据该报道，对加拿大而言，此举的代价颇高。在孟晚舟2018年12月于温哥华被捕后，中国以危害国家安全为由拘捕了两名加拿大公民，并禁止进口部分油菜籽。本月，中国的康希诺生物股份公司开始与加拿大国家研究委员会(NRC)展开合作，为未来在加拿大进行新冠病毒疫苗试验“铺路”。中国在新冠疫情期间一直在向加拿大供应个人防护用品。

据渥太华Carleton大学安全专家及助理教授Stephanie Carvin警告说，“如果中国决定切断这些供应，就会死人。”她补充道，“我非常担心合作很快会停止，让我们处于非常不利的处境。”

加拿大前驻华大使赵朴(Guy Saint-Jacques)预测，北京将宣布对扣留的两名加拿大公民的审讯日期，并将采取更具惩罚性贸易措施。

周四被问到是否担心中国的强烈反应时，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)并未回答。不过他指出，加拿大的司法系统是独立的，并再次呼吁立即释放加国公民康明凯(Michael Kovrig)和Michael Spavor。