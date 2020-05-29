应对港版国安法 彭定康等反对制裁香港

中国人大昨天确定将立“香港版国安法”后，美国政府官员随即表示可能取消香港特殊待遇。对此，英国前港督彭定康表示，不支持对港实施制裁，并希望英国政府在G7峰会支持香港、抵制北京。香港民主党创党主席李柱铭今天说，如果美国取消香港特殊待遇地位，将会对香港造成伤害。

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据中央社今天报道说，美国拟取消香港特殊待遇，彭定康说反对制裁香港。

中国人大昨天确定将立“香港版国安法”后，华府官员随即表示可能取消香港特殊待遇。对此，英国前港督彭定康表示，不支持对港实施制裁，并希望英国政府在G7峰会支持香港、抵制北京。香港泛民主派大老、民主党创党主席李柱铭今天接受港媒采访时也提到，如果美国取消香港特殊待遇地位，将会对香港造成伤害，华府有关行动若不能有助于香港继续落实“一国两制”，并没有太大作用。

中国全国人民代表大会28日通过“港版国安法”授权立法后，美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛随后表示，现在谈到香港的贸易和其他金融事务，或许必须适用与中国相同的待遇。据特朗普表示，他将在29日举行记者会，针对中国议题宣布美国新政策，外界关注美方是否会取消香港特殊待遇。

报道引述香港商业电台今天消息，彭定康（Christopher Patten）接受英国卫报（The Guardian）访问时说，不支持对香港实施制裁，英国政府应确保香港议题提交到下月举行的七大工业国集团（G7）峰会上讨论，并推动联合国安全理事会关注事件。据彭定康指出，中国国家主席习近平以及北京当局讨厌民主、言论和新闻等自由，视之为对共产主义的威胁。全球所有民主自由的国家都要意识到，现在面对的是一个新的中国政权和共产主义，需加以防御。期望英国联同盟友支持香港和抵抗北京，否则只会让北京继续欺压。彭定康并说，期望这次“港版国安法”立法不代表“一国两制”终结。

李柱铭则在接受香港商业电台采访时表示，如果美国取消香港特殊待遇地位，将会对香港造成伤害，如果华府有关行动不能有助香港继续落实“一国两制”，并没有太大作用。李柱铭并批评港府完全没有捍卫香港的制度，反而由外国人捍卫。

据中央社说，对于有人提倡香港独立，李柱铭则认为，独立很浪漫，但行不通，最重要的是让香港继续实行“一国两制”。