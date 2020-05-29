无国界记者组织呼吁释放要求公布官员财产的

刘艳丽原为湖北一家银行的职工，因在网络公布与国保的对话记录而被因言定罪。自2009年起多次因网络言论而遭到逮捕拘押。2020年4月被当局判处四年监禁。

无国界记者组织呼吁北京政府立即释放因在网络发表文章呼吁官员公开个人财产而被当局以“寻衅滋事罪”判处四年监禁的湖北公民刘艳丽，湖北荆门法院上个月做出了对她的上述判决。判决书上写道，刘艳丽在网络发表了28篇文章，散布谣言，侮辱与诋毁党和国家领导人。

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无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂表示：中国宪法第35条保障公民的言论自由。无国界记者组织要求中国政府立即释放包括刘艳丽在内的其他被中国监狱关押的记者以及活动人士。

今年43岁的刘艳丽原为湖北一家银行的职工，因在网络公布与国保的对话记录而被因言定罪。自2009年起多次因网络言论而遭到逮捕拘押。

北京的“国家安全”措施威胁香港记者

此外，无国界记者组织针对中国人大通过香港国安法发表公告，谴责新国安法将对香港当地记者以及新闻自由构成威胁。

公告指出，香港为前英国殖民地，本应在2047年之前享有“一国两制”原则下保障的新闻自由等各种权利。如今北京透过新法加强控制香港的力道，无疑让中国的专制政府可以更轻易地践踏这些权利。

香港居民去年数度走上街头，以大规模和平游行等方式进行抗议，成功使亲北京的特区政府放弃严重威胁记者和其消息来源的送中条例。

无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂表示：“若北京成功实施港版国安法，香港居民将不能再假设当地的新闻自由和记者安全有所保障。中国政府最常拿国家安全当借口来正当化其监禁记者的行为，这些记者处在生命被威胁的状态，有时甚至被判无期徒刑。”

香港记者协会在去年发表的报告中批评港府限制记者取得官方资讯的管道，增加对外国记者的骚扰并试图恐吓独立媒体和其广告商。无国界记者组织已在2016年的报告中针对香港记者在人身、经济、司法上遭到骚扰的情形加以谴责。

香港在无国界记者组织世界新闻自由指数报告的排名已从2002年的第18名下滑到2020年的第80名。中华人民共和国是全球最大的记者监狱，目前至少有113名记者遭到监禁，该国在2020年的全球排行榜上名列第177名，为倒数第四。