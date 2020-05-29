李克强指中国6亿人月入只千元

中国第十三届全国人大三次会议28日闭幕，国务院总理李克强随后出席记者会回答中外记者提问，当被问到脱贫任务时，他坦言，中国人口众多，人均年收入约人民币3万元，但还是有6亿人每月收入仅人民币1000元，这样的收入很难在中等城市租到房子，考量到今年碰上疫情，现阶段还是会优先保障民生。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道称，李克强：中国6亿人月收4190元，“难在中等城市租房”。

该报道引述《人民网》消息，李克强在记者会中提到，今年受到疫情影响，脱贫攻坚任务是否能顺利完成，这是党中央对全社会做出的承诺，原本估计还有500多万贫困人口，在这波疫情之后，可能导致有一些人返贫，让脱贫的任务变得更重，“我们会多策并举，采取措施稳住脱贫底线，我们有把握完成今年决胜脱贫攻坚的任务。”

此外，李克强也表示，中国是一个人口众多的发展中国家，虽然人均年收入为人民币3万元，但有6亿人每月收入仅人民币1000元，单靠这样的收入，恐怕很难在中等城市租到房子，加上受到疫情波及，生活可能更加困难。

据李克强指出，疫情过后当然还是以保障民生为主，要怎么保障那些有困难的族群，以及受疫情影响的新困难族群，是现阶段最重要的。