欧盟严重关切港版国安法 但不祭出制裁威胁 美谴责欧洲朝钱走

5月29日星期五，欧盟27国外长举行视频会议，欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫-博雷利对香港问题表达了“严重关切”，但同时表示，欧盟不会对北京进行惩罚性的制裁威胁，而欧中峰会的筹备工作，则将继续进行。

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博雷利具体解释道：“事实上，欧洲国家当中只有一国，提出过对中国进行制裁”。法新社则引述一名外交人士的话说，这个国家是瑞典。博雷利表示，欧盟的确警告港版国安法“不符合北京对国际社会的承诺，欧盟必须要在持续的对华交流当中，提出这一点”。在声明中，欧盟表示“欧盟与中国的关系基于相互的尊重与信任”，“（港版国安法）的决定让人质疑中国是否能践行国际承诺”。博雷利当天还强调，欧盟与中国的关系“太过复杂，中国既是竞争者，也是对手，同时又是一个盟友，很难对它做出单一的限定”。

法国智库“战略研究”的研究员安托万-波达兹认为，“中国将欢迎欧盟这种姿态，因为中国把欧盟视为西方柔软的腹部，欧盟做出柔性回应，这是意料之中的”。

对于欧盟的态度，即将卸任的美国驻德国大使理查德-格勒奈尔发推特表达了不满。他说，“欧洲远离了西方一步，朝金钱迈进了一步”。但美国的态度，显然不是欧盟的态度。中国国家主席习近平预计将在今年9月于莱比锡与欧盟27国领导人会面，欧盟暂没有就此事做任何文章，仅表示“这一系列会面的时间表有可能因为新冠病毒疫情而进行调整”。