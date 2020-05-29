法新社：特朗普似不会为港版国安法硬杠北京

美国认定香港不再拥有自治，如果取消这个金融枢纽的特殊地位将影响深远。美国政府想藉惩罚香港警告北京，但分析研判，中美较量不会无限升级，美国总统特朗普这一步最终恐沦为象征性动作。也有英国专家认为，美国的动作不太可能让北京三思。中美双方可能在比狠到某个程度时停下来，中美双方会在这个阶段将压力无限升级。

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据法新社报道，分析指特朗普似不会为港版国安法硬杠北京。

英国准备在1997年将香港主权转移给中国时，「一国两制」的协议成形，允许香港维持一定程度的自由与自治50年。这些自由包括自由的市场经济、司法独立、言论自由以及地方立法机构。基于此，包括美国在内的许多国家在法律中将香港视为独立的贸易实体，有别于专制而且对经济做出种种限制的中国大陆。

法新社说，这样的安排让香港变成世界级的金融中心，与伦敦、纽约不相上下。

据美国华盛顿哈德逊研究所（Hudson Institute）美中关系专家史帕丁（Robert Spalding）表示，如果华盛顿采取强硬措施，恐将危及中国与自由市场所有金融连结。据他说，一旦这种连结消失，股市、债市、金融交易、环球银行金融电信协会（SWIFT），都会遭到波及。

据分析人士表示，目前球在特朗普手上。美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）法学教授古举伦（Julian Ku）说，特朗普有很多弹性可以伸缩。据古举伦表示：「特朗普可以将香港的关税待遇调整至和中国一样，或者调整香港依美国出口管制法所受待遇，让美国更难出口高科技（到香港）…或两者都做。」

但古举伦相信，特朗普比较可能会采取较为柔性的做法。据他指「估计特朗普会采取一些大动作，向中国展示他是认真的，但不会改变适用于香港的所有美国法律。估计特朗普会有所节制，才能让中国有回头的机会。」

国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）指出，美方采取的措施将尽可能着重于使北京改变行为，但他承认北京不可能改变路线。

据法新社，美国企业可能在美国这波对香港的经济惩罚中受创，美国2018年对香港的贸易盈余居所有贸易伙伴之冠，来到311亿美元。但由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的爆发，美国特朗普政府对中国的态度变得更为强硬。

对北京来说，香港依然是一个具有重大经济意义的城市，特别是对那些想取得外汇、与国际银行和贸易公司接触的中国企业而言。但香港的核心角色已不若以往，去年中国仅12%的出口流入或经过香港，远低于1992年的45%。

英国伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾锐生（Steve Tsang）说，美国的动作不太可能让北京三思。「我认为中国国家主席习近平反而会变本加厉，施加报复。但双方可能在比狠到某个程度时停下来，我怀疑中美双方会在这个阶段将压力无限升级。」