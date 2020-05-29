特朗普或诺不会撕毁贸易协议

据美国参议院财务委员会主席格拉斯利表示，他预计特朗普总统不会撕毁与中国达成的第一阶段贸易协议，尽管特朗普对北京应对新冠病毒大流行的方式感到担忧。特朗普今天美国时间稍晚发表关于中国政策新闻发布会。特朗普最近加大了对中国应对新冠病毒疫情不力、以及实施港版国家安全法的批评力度，引发了人们对美中贸易协议未来的质疑。

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据路透社报道称，美参议员称指责中国应对疫情不力，但美国不会撕毁贸易协议。

美国参议院财务委员会主席格拉斯利(Chuck Grassley)是1月签署的美中贸易协议的坚定支持者，他周四告诉记者，在上周晚些时候与同为共和党籍的特朗普私下交谈后，他感到放心，特朗普总统会继续落实该协议。据这位参议员在与农业记者的例行电话会议上表示：“我对他的回答非常满意，如果我觉得总统不会维持与中国的贸易协议，你知道我是不会满意的。”

特朗普最近加大了对中国应对新冠病毒疫情不力、以及实施港版国家安全法的批评力度，引发了人们对美中贸易协议未来的质疑。

白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二在接受福克斯新闻频道采访时表示，美国总统特朗普在新型冠状病毒和其他问题上对北京非常“恼火”，对他来说，中美贸易协议已经不像以前那么重要了。

据路透社，格拉斯利说，他在上周的通话中与特朗普讨论了贸易协议，并对特朗普表示，他认为美国对中国在疫情上缺乏透明度的担忧不应影响双方的贸易协议。