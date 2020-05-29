美国着手驱逐3000中国军方背景留学生

美国正计划取消数千名被特朗普政府认为与中国军方有联系的中国研究生的签证，此举的主要目的是打击一些中国公民涉嫌在美国大专院校从事间谍和知识产权盗窃活动。消息称，受影响的在美中国留学生的签证将被取消，并将被驱逐出境，而那些已经身在美国以外的学生将不被允许返回。每年约有36万名中国公民在美国上学，创造可价值约140亿美元的经济活动，其中大部分来自学费和其他费用。

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据路透社消息，美国计划取消数千名中国留美研究生的签证。两名知情消息人士周四表示，美国正计划取消数千名被特朗普政府认为与中国军方有联系的中国研究生的签证。包括一名现任美国官员和另一名了解政府内部讨论情况的人士在内的消息人士透露，此举可能会影响3,000-5,000名中国留学生，最早可能在本周宣布。

路透社说，《纽约时报》最先报道了这一消息。

中美两国因北京方面决定实施港版国家安全法而剑拔弩张，香港民主活动人士和西方国家担心，此举可能会侵蚀香港的自由，危及香港作为全球金融中心的地位。上述了解该计划的消息人士称，受影响的在美中国留学生的签证将被取消，并将被驱逐出境，而那些已经身在美国以外的学生将不被允许返回。

该报道称，此举的主要目的是打击一些中国公民涉嫌在美国大专院校从事间谍和知识产权盗窃活动，这位消息人士表示，并补充称，政府预计相关机构会强力抵制这项计划，因为此举损害了它们招收中国学生而获得的经济利益。

每年约有36万名中国公民在美国上学，创造可价值约140亿美元的经济活动，其中大部分来自学费和其他费用。

该报道称，签证决定可能会导致全球最大的两个经济体之间的关系进一步恶化，中美两国在新冠大流行和贸易问题上也存在分歧。