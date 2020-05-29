英美促建10国联盟开发5G 甩依赖华为压力与包袱

英国酝酿接受美国的建议，组建10国联盟，开发自己的5G技术与产品，摆脱对中国华为的产品依赖以及取舍的压力。英美计划邀集世界工业7国集团诸国，连同澳大利亚，韩国以及印度。在即将召开美国为东道主的工业7国集团峰会前，此一计划引发关注。

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据法新社今天自伦敦报道说，英国已与美国接触，同意组成一个由10个国家组成的俱乐部，可以共同开发自己的5G技术并减少对中国设备制造商华为的依赖。英国泰晤士报周五率先透露此一消息。

英国报纸说，该提案恰是在美国总统特朗普希望在下个月举行的七国集团峰会之前提出的。

英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人周五说：“我们正在寻找新的市场伙伴，以使其多样化。”该发言人说， “这是我们与包括美国在内的盟国谈论的议题。”

据法新社，尽管美国提出多项警告，但英国政府还是允许华为参与建立部署英国5G新网络，但设限所需的基础设施份额为35％。

据《泰晤士报》说，英国近日与中国关系恶化。英国提议组建由十个民主国家组成的俱乐部，其中包括工业七国集团成员，再加澳大利亚，韩国和印度。据该报称，其中一种选项涉及将投资集中在十个成员国的现有电信公司中。芬兰的诺基亚公司和瑞典的爱立信公司是欧洲目前提供5G设备（例如中继天线）的唯一替代选择。

据英国政府消息人士对《泰晤士报》解释说：“我们需要新的市场进入者。这也就是为什么我们当时不得不接受华为的原因。”但这一决定引发华盛顿的愤怒，华盛顿认为这一决定引发中国企业间谍活动方面的风险。

据英国《卫报》和《每日电讯报》最近表示，英国首相约翰逊希望在2023年之前完全将华为从英国网络中切断剔除。

法新社说，但是英国从网络中删除华为可能会完全影响伦敦与北京的双边关系，尤其是约翰逊在英国脱欧后正在寻找新的商业伙伴。据首相发言人说，伦敦目前正在研究华盛顿刚刚对中国半导体实施的新制裁造成的安全影响，该制裁旨在阻碍中国企业利用美国技术在国际开发半导体的能力。

据法新社说，英国首相约翰逊在今年1月还挑战美国，威胁说，如果美国不能为英国提出变通替代办法，英国就只能找上华为。