英美呼吁北京停下来反思国安法 香港到底是不是国际问题安理会莫衷一是

一名要求匿名的外交官对法新社表说，联合国安理会成员国内部目前有一个争议，那就是：香港问题到底够不够成国际和平与安全问题。他表示，“一些代表会说，香港的确是国际和平与安全问题，另一些则并不会认同”。

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美国常驻联合国代表凯利-克拉夫特5月29日星期五下午在其推特上表示，鉴于中国拒绝联合国安理会就香港问题举行正式会议，29日美国和英国与安理会其他成员一道，就中国新版国安法召开“其他事项”类别的紧急讨论，克拉夫特称，“自由世界必须和香港的民众站在一起”。

28日星期四，美方曾表示这将会是一场非正式的闭门视频会议。29日下午，法新社称这场会议已经开启，美英代表敦促中国思考有关香港自治的严重关切，英国常驻联合国代表乔纳森-艾伦表示“希望中国政府停下来，反思这项提案在香港和世界各地引发的严重，且正当的关注”，并称“这项提案可能会限制自由，而中国曾经承诺在国际法框架下，尊重这些自由，这项法案一旦执行，将加剧香港社会深层分裂”。

一名要求匿名的外交官对法新社表说，联合国安理会成员国内部目前有一个争议，那就是：香港问题到底够不够成国际和平与安全问题。他表示，“一些代表会说，香港的确是国际和平与安全问题，另一些则并不会认同”。

俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基认为，这种讨论是对安理会的“挑衅与滥用”，并再他的推特上写道：“我们从来不讨论成员国各自的国内事务”，“这就好比打开潘多拉的魔盒，有可能将会反噬美国自身”。中国外交部发言人赵立坚则在29日再次强调，安理会职责是维护国际和平与安全，而香港国家安全立法不在安理会职责范围之内，同时表示，“安理会不是美国可以随意摆布的工具”，“不会允许美国为自身政治目的绑架安理会”，呼吁美国“立即停止政治操弄”。