蔡英文突访台湾铜锣湾书店 留言自由的台湾撑住香港的自由

中国人大会议28日通过《港区国安法》后，香港经济日报报道称，台湾的蔡英文总统今到位于台北中山区的铜锣湾书店，拜访该店店长林荣基，并逗留约20分钟。她指出，感谢林荣基对香港人权自由民主的坚持，又称已成立专案工作小组协助港人。此外，她更在连侬墙留言撑港自由。

广告 继续浏览后续

据香港经济日报今天报道称，港区国安法，蔡英文访铜锣湾书店约20分钟，在“连侬墙”留言。蔡英文于今早11时20分造访林荣基在台重启的台北铜锣湾书店，表示林荣基乡背井到台湾创业，开了一个非常有特色的书店，“所以我们来亲身体会一下，在整个过程当中，香港的人民所经历的这些挑战”。

蔡英文也提到，要感谢林荣基过去到现在这段期间，对香港人权自由民主的坚持，并代表台湾人表达欢迎之意。她说，林荣基毕竟是离乡背井，相信很多台湾人希望向他表达温暖之意，希望林荣基可以在这里一起为自由民主发展努力。

据该报道，蔡英文又指出，这趟同时也是来了解准备来台的香港人或在台港人的需求，了解他们需要什么特别的协助，同时也向林荣基与香港人说明，政府已成立一个专案工作小组来处理及给予协助，并再一次谢谢林荣基对民主的支持。

此外，蔡英文还在书店的连侬墙留言，“自由的台湾，撑住香港的自由”。林荣基则表示，要谢谢台湾朋友，谢谢蔡英文。蔡英文结束拜访步出书店时，被问及有没有买书等问题。蔡英文回应，“下次再来买”、“这边书很多”。

另一方面，台湾的行政院长苏贞昌表示，香港有很多资金要往外走，而台湾最接近香港，交流也很密切，所以有做各种准备，如果港资或人才要往外出走时，“台湾欢迎，也做各种准备”。

据该报道，而台湾的陆委会主委陈明通在台湾的立法院备询时表示，《香港澳门关系条例》第18条有关受政治因素致安全及自由受危害的援助，陆委会将修改条例施行细则第25条，以进一步制度化。“港澳条例”第18条规定，台湾“对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助”。第25条则规定“主管机关于有本条例第18条之情形时，除其他法令另有规定外，应报请行政院专案处理”。