中国留美生:3000军方背景或遭逐引36万人恐慌

美国总统特朗普以维护国家安全为由宣布禁止与中国军方有关联的留学生与研究人员，估计将有多达3000余名中国大陆学生与研究人员签证将遭取消。此一史无前例的政策影响所及，将使得在美国各大学与所属研究机构高达36万名来自大陆的各种研究生与研究人员前景堪虑，不论学习与研究科目为何，他们在美国社会中被当作有怀有敌意的中国间谍的情况将更加普遍。

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据中国时报今天报道称，3000共军背景研究生遭逐，留美36万陆生陷入恐慌。

该报道引述《美国之音》指出，白宫认为大陆广泛地透过研究生、博士后研究人员取得美国的敏感技术与智慧财产权，对美国国家安全构成威胁，因此将限制所有与大陆军方有关联的研究生与研究人员取得签证。据官方估计，受此政策影响人数约3000人。

该报道引述《纽约时报》指出，大陆是在美国际留学生的第一来源国，目前约有36万名大陆留学生在美国就读。虽然此次受影响学生数目只占总数的约1%，但却是美中关系数十年来首次整批大陆留学生遭美国驱逐。

该报道还引述《英国广播公司》(BBC)指出，美方并未公布受影响学校的名单，但与解放军有关的高等院校多达40多所，其中国防大学、长沙的国防科技大学，都是中央军委直属院校。另外还有7所高校直属国务院工业和信息化部，俗称“国防七子”，被认为与军方有密切联系，包括北京航空航太大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、南京航空抗天大学与南京理工大学。

目前还不清楚，这些与中共军方关系密切的学校是否也在紧缩签证政策范围内。但上周美国商务部将哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学加入“实体清单”，禁止其在未得到美方批准之下进口美国技术。

据该报道，美国媒体指出，美方就这一签证政策研议多时，与近日港版《国安法》无关。该政策不仅直接影响数千名大陆留学生，还可能使未来的大陆留学生对美国望而却步。报道指目前36万中国大陆在美留学生当中，42%学习理工科专业。美国国会最近也提案禁止中国大陆学生在美国理工科技类的大学内研读硕士或博士课程，理由同样是大陆留学生从事间谋行为会影响美国国家安全。