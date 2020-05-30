中国突派临时航班6.4“载回留美学生” 网传叮嘱“小心美国海关查手机！”

中国驻美使馆30日发布通知，将安排符合条件的留学人员搭乘国航班机从华盛顿返国。通知内还特别提醒留学生“加强自我保护意识”，指近期有多名中国公民在出境时被美国海关人员长时间盘问，并检查随身的手机、电脑等电子设备，甚至有人的设备遭到扣留。据台湾媒体说，中国并未解释派出临时航班的原因，但有人认为，大陆发布通知前，美国白宫才刚宣布从6月1日起将禁止部分中国大陆留学生和研究人员入境，两件事情应有关联。

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据东森新闻今天报道称，中国突派临时航班“载回留美学生”，特别提醒“小心美国海关查手机！”。

据中国大陆驻美使馆30日发布的通知提到，根据+外交部部署，中国驻美国使馆将安排符合条件的留学人员搭乘国航CA818华盛顿至深圳临时航班，该航班将于美东时间6月4日下午4点5分从杜勒斯国际机场起飞。通知指出，国航将根据使馆提供的名单，通过客服中心通知乘客购买机票，请留学人员注意接听预留的电话，保持手机畅通。据通知提到，请购票人员严格按照使馆网站关于国际健康码的通知及国航通知中深圳方面的有关要求，做好健康码的填写工作，“健康码异常将无法登机，虚假填报需承担相应法律责任。”

该报道指，通知还特别提醒，近日有多名中国公民反映在出境时被美边境海关执法人员长时间盘问并检查随身携带的手机、电脑等电子设备，部分人员的电子设备被执法人员暂扣以做进一步检查，“请搭乘航班人员注意了解美方出入境有关规定，提高自我保护意识，以免出境时对自己造成不便和损失。”

据报道，中国大陆并未解释派出临时航班的原因，但有人认为，大陆发布通知前，美国白宫才刚宣布从6月1日起将禁止部分中国大陆留学生和研究人员入境，两件事情应有关联。此外，美国明尼苏达州“佛洛伊德之死”引起的警民冲突蔓延至华盛顿，且情况不断升高，甚至导致白宫紧急封闭，也被认为是可能的原因。