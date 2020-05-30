中国A股香港身份“疫苗皇帝”离婚 前妻获分235亿元股份

据苹果日报引述中国官方媒体消息，5月29日晚，A股曝出一宗天价离婚案。中国乙型肝炎疫苗龙头康泰生物董事长杜伟民离婚，将其直接持有约1.61亿股公司股份（占公司总股本23.99%）分割予拥有香港身份证的前妻袁莉萍，创下A股历史最高分手费！

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据苹果日报今天报道称，天价分手费，A股“疫苗皇帝”离婚，前妻获分$259亿股份。据该报道指值得一提的是，按康泰生物最新收市价146元人民币（下同‧约160港元）计算，杜伟民分割予前妻的股份市值达235.54亿元（约259亿港元），创下A股历史最高分手费！打破2016年9月昆仑万维董事长周亚辉离婚时75亿元（约82亿港元）的分手费的纪录。

据29日晚康泰生物披露的《简式权益变动报告书》，此次权益变动前，杜伟民直接持有公司股份约3.447亿股，占公司股份总数的51.26%，其中处于质押状态的股份为2348.5万股，占其持有公司股份总数6.81%。

今次因解除婚姻关系并进行财产分割，杜伟民将其直接持有约1.61亿公司股份（占公司总股本23.99%）分割至前妻名下。此次权益变动后，杜伟民的持股数量为1.834亿股，持股比例从51.26%减少至27.27%。而袁莉萍从零持股变成持股23.99%。为保持公司的正常运作，2人签署了《一致行动人与表决权委托协议》。该报道称，公开资料显示，杜伟民今年57岁；加拿大籍的袁莉萍则49岁，拥有对外经济贸易大学采购与供应管理专业经济学学士。有指，两夫妇均有香港身份证。杜伟民与小8岁的妻子离婚，再加上天价分手费，即时成为市场热话。

据该报道，在疫苗行业中有一句说话，如果被指制造黑心疫苗的长生生物的高俊芳是“疫苗女王”，那康泰生物的杜伟民则是“疫苗皇帝”。杜伟民于1963年出生于江西井冈山农民家庭，大学时选择了化学专业，毕业后分配到江西省卫生防疫站工作。到了90年代，杜伟民转职成为一名疫苗营销业务员，而他任职的公司为长春长生生物科技股份有限公司，即长春长生的全资子公司。

离开长生生物后，杜伟民与曾在河南开封龙亭区卫生防疫站担任医生、副站长的韩刚君创办广州盟源生物，各占股50%。2001年，广州盟源生物以43.79万元购入长生实业0.68%的股权（长生实业即上市公司长春长生前身），杜伟民凭此成为其小股东。

1992年6月，深圳广信生物工程有限公司拟与国家原材料投资公司及香港广信实业有限公司各出1/3资金合作组建深圳康泰生物制品有限公司。到了2008年，康泰生物面临重组，杜伟民通过产权交易所购买了康泰生物大部份股份，成为康泰生物实际控制人。同年9月，深圳康泰生物与北京民海生物科技有限公司实现战略性重组。2017年2月份，康泰生物成功上市，杜伟民担任董事长一职。

据苹果日报引述经济新闻消息说，惟杜伟民的发迹史亦有污点。2009年，杜伟民曾工作过的江苏延申​​生产的狂犬疫苗被查出药效不足，存在造假嫌疑，当时被监管机构勒令其停产整顿；2017年，北京高院对国家食品药品监督管理总局药品审评中心副主任尹红章作出的二审裁定中显示，杜伟民曾向尹红章行贿。