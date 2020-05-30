中美贸易初协议暂无恙 特朗普对华经贸无制裁

外界关注美国总统特朗普关于对华政策重塑，是否涉及制裁中国经济与贸易。特朗普多次公开表达对中国不满意，在做出取消香港的特殊待遇与断绝同世卫组织关系的重大决定同时，没有推出如何对中国经济与贸易的制裁措施，专家指特朗普在此议题上，雷声大雨点小。

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据路透社报道，雷声大雨点小，特朗普中国记者会未提及任何经济制裁和贸易行动。

美国总统特朗普周五表示，他正在指示他的政府开始取消给予香港的特殊待遇的政策豁免的程序，以回应中国计划在香港实施新的国家安全法。特朗普在白宫玫瑰园新闻发布会上宣布了这一消息，称中国违背了他们确保香港自治的承诺。他表示，中国对香港采取的行动对香港人民、中国人民和世界人民来说都是一场悲剧。

据特朗普说，“我们将采取行动取消给与香港的优惠待遇，” 特朗普并补充表示，美国还将制裁那些被认为对破坏香港自治负有责任的个人。

据路透社，中国《环球时报》称，特朗普宣布取消给予香港的特殊待遇政策豁免是“鲁莽武断的举动”。

特朗普发表此番讲话前，中国全国人大通过建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。美国国务卿蓬佩奥周三对国会表示，香港不应再享有按照美国法律给予的特殊待遇，而正是这些待遇帮助维持香港金融中心的地位。

据特朗普表示，正在指示他的政府开始取消有关香港政策协议的程序，其中包括从引渡待遇到出口管制等一系列内容。

特朗普当日还签署公告，将禁止来自与军方有联系的中国机构的中国研究生入境美国。包括一名现任美国官员和另一名了解政府内部讨论情况的人士在内的消息人士透露，此举可能会影响3,000-5,000名中国留学生。SPARTAN CAPITAL SECURITIES首席市场经济学家PETER CARDILLO表示，“美国将终止与世界卫生组织的关系，并将资金用于其他公共卫生需求。他指责中国应对冠状病毒负责，并指出中国在贸易方面占便宜，窃取知识产权。但他没有说他将退出贸易协议，这很关键。”

但据PETER CARDILLO说，“特朗普没有提到通过实施新的制裁或放弃贸易协议来采取经济行动。这是他的又一次政治噱头。”

INDEPENDENT ADVISOR ALLIANCE首席投资官CHRIS ZACCARELLI称：“他开始讲话时语气非常严厉。市场担心他会宣布一些实质性的、对美国经济有害的东西。然后，随着他的讲话继续，情况变得很清楚，所采取的行动没有像最初担心的那样严厉。”

该报道说，特朗普新闻发布会结束后，当日美股多数收高，美债价格上涨，收益率走低，美元下跌。