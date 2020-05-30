危机之际 美国领馆拍卖在港地产引撤资议论

在美国特朗普政府警告会就港版国安法对中港实施制裁之际，由美国政府持有逾72年、现为美国驻港总领事馆宿舍的南区寿山村道37号6幢洋房，近日秘密招标出售，市值估计逾百亿港元。有专家认为，指美国驻港总领事馆此时应该安抚美国在港商人，不要担心制裁措施影响到他们利益，但放盘毋疑是“割禾青”，起带头作用，相信他们也会跟随撤资走人。

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据东网今天透露，港版国安法：美国总领馆承认放售寿山村道洋房，估值百亿元。在美国特朗普政府警告会就港版国安法对中港实施制裁之际，由美国政府持有逾72年、现为美国驻港总领事馆宿舍的南区寿山村道37号6幢洋房，近日秘密招标出售，市值估计逾百亿港元。报道称，美国总领馆今日(30日)已向东网承认出售有关物业。

据了解，这6幢洋房以现状及售后租回形式出售，截标日期则有待决定。美国政府早于1948年以31万5千港元购入该地皮。

美国驻港总领事馆同时表示，会对其他美国政府在港资产加强投资，包括美国驻港总领事馆办公大楼，强调美国政府定期检讨其海外物业，表示这是再投资计划的一部分。

该报道引述理工大学香港专上学院讲师陈伟强认为，美国驻港总领事馆的举动，显示总领馆肯定知道制裁措施会“几辣”，评估楼价会跌，于是在跌市前卖楼，希望可以赚到尽。他指美国驻港总领事馆此时应该安抚美国在港商人，不要担心制裁措施影响到他们利益，但放盘毋疑是“割禾青”，起带头作用，相信他们也会跟随撤资走人。