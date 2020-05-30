新冠病毒防疫管控逐步松动，欧洲外派人员开始返回中国。首批专机将欧洲管理人员运回中国，以促进经济。

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据德国《时代周报》报道，约400名德国高管、雇员及其亲属被允许持特别许可证返回中国。周六，一架载有200名乘客的包机从法兰克福起飞，已抵达中国天津。乘客将在天津一家宾馆接受为期两周的隔离，然后才可前往目的地。

第二架包机将于6月4日登陆上海。专机是由中国德国商会与德国驻华大使馆和中国当局合作组织的。这是自新冠疫情采取封锁措施以来，外国人从欧洲返回中国的首批回程航班。

疫情爆发后，北京政府三月份开始，禁止所有外国人入境。但国际公司正在努力恢复在中国的企业运作。因此，中国专门为包机旅客颁发了入境签证。

德国有5200多家公司活跃于中国，在中国的雇员超过了100万人。中国北部德国商会执行董事詹斯希尔德布兰特表示，为恢复经济并使之达到新冠危机前的水平而努力，这有利于双方的共同利益。希尔德布兰特还表示，德国企业界非常需要将更多的外国雇员遣返中国。

据德国财经网报道，根据中国德国商会的民意调查，有2000到2500人表示愿意乘坐专机返回中国。为此，中国德国商会打算继续组织飞往中国的专机。

中国德国商会赞扬了与中国外交部的良好合作，因为返回中国对中国各省市是个大挑战。中国是由各地方部门来负责隔离和防疫管控措施的。