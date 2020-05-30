日媒曾曝解放军演习模拟夺东沙岛 台湾派新舰增防

台湾军方将全新的多功能艇派驻东沙群岛的东沙岛，强化巡防能力以应对中国大陆的8月的军事演习。共同社本月12日曾引述消息人士报道，大陆计划8月在南中国海进行军演，举行模拟夺取东沙群岛的大规模登陆演习。香港《南华早报》引述不愿具名的大陆军方人士透露，东沙群岛只有200名台湾军人驻守，中国大陆派出一支航母战斗群来占领如此狭小的岛屿没有意义。

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据联合早报今天报道称，台湾派新舰艇驻东沙岛，增强巡防应对大陆军演。

据该报道，台湾行政院海岸巡防署昨日（29日）将全新的多功能艇派驻东沙群岛的东沙岛（Pratas Island），强化巡防能力以应对中国大陆的8月的军事演习。

该报道引据《自由时报》消息，海巡署高雄海巡队介绍，新造多功能艇船长11.86米、宽3.4米、排水量八吨，材质采用玻璃纤维，并搭配900匹马力，最高航速可达45节（约83公里），续航力达288浬（约553公里）。多功能艇具备速度快、吃水浅、灵活性高等特性，适合沿近海救生救难及作为离岛海域查缉越界的快艇。

据高雄海巡队表示，海巡署的“筹建海巡舰艇发展计划”，规划新造50艘多功能艇，已完成五艘交船，优先配置离岛重点海域。为强化东沙海域执勤能量，舰队分署将加速汰换旧式小艇汰换，捍卫台湾主权及渔业资源。

据报道说，共同社本月12日曾引述消息人士指，中国大陆计划8月在南中国海进行军演，举行模拟夺取东沙群岛的大规模登陆演习。不过香港《南华早报》报道，不愿具名的大陆军方人士透露，东沙群岛只有200名台湾军人驻守，大陆派出一支航母战斗群来占领如此狭小的岛屿没有意义。登陆演习只是大陆军方定期训练计划的一部分。