民调：3成非民主派港人反对港版国安法

一项民意研究显示，九成六「民主派支持者」反对中国为香港制订「港区国安法」，认为会为香港带来负面影响，不过，调查同时发现，近三成「非民主派支持者」反对「港区国安法」，有相若比率的受访者认为，立法会带来负面影响。负责研究的学者认为，「非民主派支持者」的反对比率不低，当局的游说未必能扭转市民的取态，强推只会令社会分裂。而另一项有37万人回应的抗争者民调更显示，约八成人支持美国取消对港优惠和政策的「揽炒」(即同归于尽)行为。

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香港民意研究所在本周头四天(25日至28日)以电邮方式访问10996名向该所登记的意见群组成员，并分开「民主派支持者」和「非民主派支持者」进行统计。结果显示，受访者中有八成六自称为「民主派支持者」，当中，96%表示，反对中国人大常委会制定「港版中国国安法」，表示支持的只有1%。另一方面，占受访者一成一的「非民主派支持者」中，有62%表示支持人大代港立法，但反对的亦有29%，余下9%表示「一半半」。

中港政府均强调，「港区国安法」不会影响港人权利自由，只会影响一小撮严重危害国家安全者，而立法更可令香港恢复秩序，有利复苏经济。建制派组成的「香港各界撑国安立法联合阵线」在网上及街站收集市民支持签名，并动员各司局长和特首林郑月娥站台，称在三天内获得超过110万名市民联署。

不过，民意研究所的调查显示，仍有三成「非民主派支持者」认为，立法和设立执行机制对香港社会稳定有负面影响，认为有正面影响的，只有56%。相反，高达98%「民主派支持者」认为，中国的做法会对香港稳定带来负面影响，认为有正面影响的只有1%。

研究所副行政总裁钟剑华指出，三成的「非民主派支持者」反对港区国安法是一个不小的数字，尽管官员多次重申，特首又在亲建制的13份报章卖全版广告，他相信，游说工作未必能够扭转市民的取态。他认为，人心向背才是社会的核心问题，若果北京政府一意孤行，只会令更多香港人致力争取更合理的体制，无助平息过去一年的街头抗争。

抗争者民调：八成支持「揽炒」

另外，由抗争者等各界人士组成的「民间记者会」亦公布网上进行的「港区国安法」民意调查结果，在上周未的三天内获得多达37万人回应，是「民间记者会」历次网上民调中，回应人数最多的。

结果显示，99%受访者反对在香港落实国安法，另有超过九成人相信，中国有意在港设立的国安机构，等同「秘密警察」。调查又显示，接近87%的受访者认为，港区国安法不会遏止香港的街头抗争，更多受访者相信，立法无阻港人在国际间进行抗争。

调查又发现，超过八成受访者认同，假如中国坚持实施港版国安法，支持美国取消香港独立关税区地位和取消美国的香港政策法。「民间记者会」发言人认为，随着北京两会强行在香港实施中国《国安法》，抗争阵营已做好「揽炒」的准备。