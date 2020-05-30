港人耗54亿延海洋公园寿命一年

涉及54亿港元的海洋公园拯救拨款，在立法会财务委员会经过半个月约16小时争议后获得通过，但有关拨款仅能让公园营运一年，因为占拨款五成半的30亿元将用作偿还中国银行的贷款。至于有关贷款的利息是否超高，港府拒绝透露。而拨款获得通过，则意味港人每天向海洋公园支付1400多万元。

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由于议员忧虑海洋公园将成「无底深潭」，不少议员批出质疑，以致申请经异次会议讨论才有结果，但不少资料仍然未有交代，包括港府2013年时承诺借22.9亿元后不再资助公园的大树湾发展项目，但现时又在54亿的拨款申请中拨款支付，并拒绝透露具体数额。公民党郭家麒指大树湾项目是个「骗局」，直斥公园账目不清不楚，促商务及经济发展局长邱腾华问责请辞，并提出动议中止项目，但遭否决，结局一如其他要求园方改善和加强问责的临时动议。

最后，在财委会主席陈健波限定时间投票的情况下，拨款以32票赞成、20票反对、2票弃权通过。当中，多个民建联、工联会及自由党等建制派议员虽在会议期间提出质疑，但最终仍是投了赞成票，反对票则全部来自泛民主派议员。

已有43年历史的海洋公园，月初突然提出申请，指流动资金只足以营运公园至6月底，要求拨款54亿元救亡，聱言若申请不获通过，香港首个主题公园便须倒闭。