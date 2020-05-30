港版国安法刺激港人提美元掀外币兑换潮

中国人大强推“港区国安法”，在香港触发挤兑外币潮。周四及周五两天，香港外币找换店门前出现挤兑外币的人龙，也有人把存放在中资银行的现金提走，转存美资银行。

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据自由亚洲报道说，国安法阴霾笼罩香港，提美元掀外币兑换潮。

国安法通过后首天，香港弥漫着不安情绪，港元汇率下跌。国际投资银行瑞信发表报告，美国提出制裁香港后，香港地产将承受到最大的损失，而长远而言，香港的国际商业和金融中心地位也可能会被削弱。报告又预测，部分现居于香港的外国人将会离开，估计同时把4,785亿港元调离香港，这令外汇储备减少14%。

据该报道，一般香港市民亦已感到前景不明朗，本周五上午，香港尖沙咀、旺角及深水埗等地街头找换店，有人等候兑换美元，居民李小姐说，她会把美元存放在家中，而不放在银行。从事银行金融业的江女士对自由亚洲电台说，港人担心香港的联系汇率制受到美方制裁中国的冲击，于是抛港元，换美元：“担心港币受冲击，因为港币跟美元挂钩，如果这种挂钩不稳，那么港币汇率可能会大幅度下跌。如果取消香港特别关税区地位，她的优势就不存在了，港币就很容易受夹击。汇率虽然是跟美元挂钩，如果美元储备不足，港币的波动性会非常大的。”

发达鸟找换店负责人Eric直言该店美元卖出价为7.7850，不足45分钟已被客户换走100万元美金，全日美元兑换量超过300万美元，英镑、日圆亦同告清仓。

香港深水埗一找换店门外，市民排队等候。该报道引述金融业者江女士说，香港地方很小，汇率很容易受到冲击：“这个地方毕竟很小，那么你港币的地位很容易受政治影响，就会出现波动”。也有市民从中资银行提走港币存款，再往美国或新加坡在港的银行，开设账户存美元。

正在香港的大陆学者覃先生对本台说，港人此举是对当下香港时局的恐慌性反应：“第一方面就是忧虑香港本地的经济以及港币受到冲击，从而使得港币贬值，把手里的港币兑换成外币。从而起到保值、抗风险的作用，另外，由于港人普遍担心中共强推的国安法，使得香港的法律不再有效保护港人，所以很多港人在咨询、考虑向国外移民。”

据该报道说，港人舍弃中资银行再开设海外户口。