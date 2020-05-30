美国国务院公告办网上六四烛光晚会

据美国国务院民主人权劳工局东亚办公室的官员透过电邮宣布，国务院将在美国时间下周三（6月3日）（香港时间下周四，6月4日）举办网上烛光晚会，悼念1989年六四事件的死难者。

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据东网今天报道称，美国国务院将办网上烛光晚会悼念六四。

据报美国国务院将为六四事件举办网上烛光晚会。

该报道引述美媒消息，美国国务院民主人权劳工局东亚办公室的官员周五（29日）透过电邮宣布，国务院将在美国时间下周三（6月3日）（香港时间下周四，6月4日）举办网上烛光晚会，悼念六四事件的死难者。东亚办公室负责中国事务的官员米勒（Beau Miller）在电邮中表示，2020年6月4日是六四事件31周年，今年因新冠肺炎疫情，影响到每年举行的六四守夜活动以及其他面对面的活动，呼吁相关组织举行网上悼念活动，借此激发世界各地的人权倡导者。

据该电邮又称，美国国务院邀请收信者偕亲友和同事参与网上烛光守夜活动，纪念天安门示威者；希望参加者拍摄15至30秒长的影片，拿着蜡烛或绘图，讲述如何受到天安门示威者的鼓舞，以纪念他们的勇气，并加上特定标签发布。