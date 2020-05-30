美国将撤销香港特殊等遇 港财政司称影响不严重

香港财政司长陈茂波表示，已就美国可能采取行动作出应对，认为即使美国取消香港的独立关税地位，影响也不会严重，与美元挂钩的联系汇率也毋须经美国同意和批准；最大的忧虑反而是会冲击投资者信心，港府会密切监察资金流动。

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美国总统特朗普在香港时间今(30日)晨提出展开三项对香港的制裁行动，除了制裁参与削弱香港自治的香港官员和修改针对香港的旅游警示，以反映监视和被捕风险增加之外，主要是开始取消给予香港特别待遇的程序。特朗普指出，这会影响美港多项协议，包括引渡条约、出口管制，以及香港作为独立海关和旅游地区所享有的优惠待遇。

而在昨天，陈茂波接受中国的《环球时报》专访时，已就美国可能取消香港独立关税区和出口管制作出部分回应。他指出，港府早已对美国单方面取消对港特别关税待遇制定应对方案，总体而言，相信对香港实际影响较小。他解释，「每年在香港本土生产并出口到美国市场销售的货物只占香港本地制造业的2%不到，价值仅有37亿港币，占香港总出口量不到0.1%。」

陈茂波的回应未有触及取消待遇对以转口贸易为主的香港经济的影响。根据立法会去年5月的讨论，2017年时，中国内地经香港转口到美国的贸易额为2775亿港元，占整体出口的7.2%；而由美国转口到中国内地的贸易金额为732亿港元，占整体出口的1.9%；其中受301调查加征关税措施影响的转口金额当时估计达到1953亿港元，占整体出口的5.1%。从行业而言，受影响最大的是物流业和运输业。

陈茂波在专访中表示，取消特殊待遇地位，最大影响可能是对投资者信心的冲击。但美国国务卿表示难保香港可持续特殊待遇地位后，金融市场未出现大幅波动，港币汇率仍然十分强劲，香港也未监测到资金大规模外流。

若因美国取消香港的特殊贸易待遇而导致敏感技术进口受限，陈茂波指出，这将会对香港造成一定影响，但香港其实长期以来均难以从美国进口最先进的技术，而如果不是最顶尖的技术，香港也很容易从欧洲和日本找到替代品。故此，倘若香港能妥善处理与其他贸易伙伴的关系，技术进口方面当不至于有太大问题。

对于市场忧虑美国一旦打击香港的联系汇率，将令香港的国际金融中心地位难以保持稳定，陈茂波表示，香港采取联系汇率，不需要美国人的同意和批准。他强调，香港银行体系非常稳固，外汇储备充足，即使去年的反修例风波也未对金融领域造成大幅波动，亦未监测到资金大规模外流，今后会继续全天候监察。

他更说，过去亦有跟中国人民银行良好沟通，「我认为(中)国家在关键时候会毫不犹豫支持香港，这也是我们的底气所在。」而中国政府这后盾，在世界经济中心从西到东转移时，令香港更有底气面对金融挑战。

另外，《环球时报》今天发表社评，指美国经济和筹码已经不如以往，美国总统特朗普在记者会上的说法是开启更大的赌博，只会把美国自己折腾得越来越虚弱，无异于一个超级大国的慢性自杀。社评续称，香港每年为美国贡献几百亿美元贸易顺差，牵动许多美国大公司的利益；如果取消香港居民赴美的签证便利，亦必然会受到报复，产生连锁反应，令很多美国人受损。