美国议员提案李文亮命名广场遭李文亮遗孀反对:他是共产党员

中国已故医师李文亮的遗孀付雪洁30日发表声明，反对美国议员日前提案要求将中国驻美国大使馆外的道路改名为“李文亮广场”。据声明称，“李文亮是一名共产党员，深爱他的祖国。他若有知，一定不会允许有人借他的名义来伤害他的祖国”。

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据中央社今天报道说，美议员提案设李文亮广场，李文亮遗孀声明反对。针对美国议员日前提案要求将中国驻美国大使馆外的道路改名为“李文亮广场”，中国已故医师李文亮的遗孀付雪洁今天发表声明表达难过与反对。据付雪洁上午11时许在微博发表声明称，近日从网上得知，有美国议员提案要求把中国驻美使馆的一个路段改名为“李文亮广场”。得知这一消息，“很是难过”。

据她的声明称，“李文亮是一名共产党员，深爱他的祖国。他若有知，一定不会允许有人借他的名义来伤害他的祖国”。

付雪洁最后表示：“对我们全家来说，文亮是最珍贵的回忆，也是最大的伤痛，我们真的不想再有人拿文亮来炒作，真的希望不要再无端勾起伤心事，让逝者安息，生者前行！”

据中央社说，这是李文亮感染2019冠状病毒疾病去世后，付雪洁对外发表的第二份声明。此前因为受到网络流言困扰，她曾在2月8日发表声明强调，除了官方赔款、保险理赔之外，不接受任何外界捐助。

美国共和党籍参议员卢比欧（Marco Rubio）、柯顿（Tom Cotton）及萨斯（Ben Sasse）7日在参议院提出法案，要将位于华府的中国驻美使馆外的区域更名为“李文亮广场”（Li Wenliang Plaza），并将中使馆地址改为“李文亮广场1号”。卢比欧当时表示，更改中国使馆外的路名，不只能确保武汉新冠肺炎疫情“吹哨者”李文亮永远不会被遗忘，也能提醒中国政府及中国共产党，“美国会与受压迫者站在一起，而非压迫他们的人”。美国共和党籍众议员钱尼（Liz Cheney）同日也在众议院提出相同法案。