英国拟放宽港人居留权利 惠及近300万人

中国13届全国人大代表会议表决通过港版国安法立法授权，民运人士、外交官和部分商界人士都担心这将危及香港半自治地位和全球金融中心的角色。英国当局采取应对，并放宽香港民众赴英国签证申请权力范围。根据英国政府数据，有约290万人符合资格申请英国国民海外护照BNO。

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据中央社今天报道称，英国拟放宽港人居留权利，近300万人适用。

英国准备为将近300万符合资格申请英国国民海外护照的香港居民放宽签证权利，以及提供获得公民身分的管道，来回应中国在这个前英国殖民地推动实施“香港版国安法”。中国这项举动遭到英国、美国、澳洲、加拿大和欧盟严厉批评。

据英国外交大臣拉布（Dominic Raab）昨天表示，北京若强推香港版国安法，英国将对35万名持有英国国民海外护照（BNO）的香港民众放宽签证权，从现行入境6个月的期限，开放至入境英国12个月，并可找工作和就学，为未来取得公民身分铺路。

英国内政部今天表示，所有持有BNO的香港人将适用这项政策。根据英国政府数据，有约290万人符合资格申请BNO。英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）在声明中表示：“如果中国实施这项法律，我们将研究允许（香港人）申请英国国民海外护照居留在英国的选项，包括获得英国公民身分的途径。”巴特尔称，“我们将继续捍卫香港人民的权利和自由。”

据中央社，北京表示，港版国安法将制止和惩治任何分裂国家、颠覆国家政权、恐怖主义活动以及外国势力干预香港事务的行为和活动。中国当局和香港政府表示，港版国安法不会对香港自治构成威胁，外国投资者在香港的利益将继续受到保护。