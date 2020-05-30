香港如失去独立关税地位 挑战是什么

中美在“港区国安法”上针锋相对。美国总统特朗普在香港时间周六（30日）凌晨记者会上，预告将取消香港特殊待遇、制裁香港官员。据港媒指，香港倘无独立关税区的优惠，至要面临4大直接打击，包括转口港地位不再，相关贸易及金融活动冷却 。专家指，如其他西方主要国家，跟随美国不承认香港独立关税区地位，香港要承受的冲击更大。

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据香港经济日报今天报道称，就港区国安法，独立关税区地位一旦失去，香港临4大挑战。美国一向视香港为“独立关税区”，这亦是香港特殊之处，简单一点来说就是在贸易上与中国内地享有不同待遇，好像近年中美贸易出现纠纷，美国对中国进口商品加征关税或实施出口管制，但香港也不会受直接影响。香港输美产品仍可享受优惠的关税安排，依然可以在美国出口管制下购买敏感技术，只要确保无不当用途便可。但独立关税区地位一旦消失，香港这一切或会消失，每个香港小市民都会感到痛楚。

据该报道称，其一：香港转口港地位恐不再。香港没有独立关税区地位，意味香港作为中国、特别是中国与美国之间的转口港价值将大为降低。

统计数字反映出问题严重性，在2019年，中国内地有12%货品是出口到、或经香港转口，虽然比例上较1992年的45%已减少许多；但由于中国经济规模大增，香港依然受惠于作为贸易中心地位。同时，香港有超过90%输往美国产品属转口货。香港没有了独立关税区地区，这些贸易活动会急降温，最直接的影响是相关从业员失去工作。

需知道以2017年计，贸易及物流业占香港本地生产总值（GDP）22%，提供约727,500份职位。同年，单以物流业计，该行业占本地生产总值3.2%，提供约180,600份职位。

其二：香港向高新科技产业转型受阻。没有了独立关税区地位，香港要购买美国高科技产品同样受限，例如以前香港可买到美国技术的超级电脑，日后未必可以；香港产业结构如要向高科技发展，会变得困难。

其三：香港仅余本土工业受重创。尽管香港服务业占GDP九成以上，但香港仍有少量本土工业；虽然占量少之又少，但毕竟仍有产品出口；如没有独立关税区地区，剩下的香港工业会步入困难、香港如想再度振兴高增值工业，也没有了相应条件。

其四：连链反应波及金融等行业。香港没有独立关税区地位，相应贸易及金融活动固然冷却。而美国随时会把关税地位，与香港金融业特殊政策綑绑处理、取消香港若干金融优惠政策。

金融服务、旅游、贸易及物流、专业服务及其他工商业支援服务是四大贡献GDP的主要支柱，于2018年，进出口贸易占GDP的17.2%，而金融业亦占GDP的19.8%，专业服务及其他工商业支援服务则占GDP的11.9%。香港将受怎样的影响，显然易见。

香港经济学者关焯照接受媒体访问时分析，美国今次反应迅速，是要表明有实际行动，不是“抛浪头”，但“不保证”的说法仍留有空间，未有直接宣布取消香港特殊地位，预料会像中美贸易战一样，中美之间有一轮“拳来脚往”，对市场造成震荡。关焯照认为，美国一旦落实取消香港特殊地位，香港会被视为一般内地城市，将失去独立关税区地位，对内地及香港的经济影响很大。

香港经济日报称，值得注意是，如其他西方主要国家，跟随美国不承认香港独立关税区地位，香港要承受的冲击更大。