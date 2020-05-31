中共政法委：在港「扎营」维国安　组织活动亦犯禁

中国人大授权肖委制订港版国安法的决定订明，北京可根据需要在港设立机构来执行相关法律，中共中央政法委昨晚透过微信表示，在港设立机构非常必要，因为在香港有关国家安全领域不仅「设防」，还要「扎营」，称是履行维护国安的必要有效手段。

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中共政法委公众微信「长安剑」昨发出题为《千字决定 民心所向》的帖文，帖文其后获政法委官方网页上载。文章逐点解释人大28日通过港区国安法的决定的重点和增加内容的意义，当中表明，港区国安法的出现，「既没有修改基本法，也没有取代或废除基本法第23条规定。两者并不冲突，香港仍有尽早完成基本法第23条规定的立法责任。」有关说法，意味国安机构在港「扎营」后，即使香港就23条立法，有关机构和国安法都不会撤回，两者可以并存。

另外，在谈到原草案中的「危害国家安全的行为」后面加上「活动」二字，变为「危害国家安全的行为和活动」，文章解释，这是「从个人『行为』到组织『活动』」，让立法涵盖范围更加精准，令那些实施分裂、颠覆、恐怖行为和活动的人，不要有侥幸心理。

个别港区人大在通过《决定》后，曾指有关增加与原文分别不大，政法委的解说，反映有关人大当日有淡化之嫌。

其次，原草案把香港特区行政长官应当「开展国家安全推广教育」中的「推广」二字删去，变成「开展国家安全教育」，政法委表示，这是要增添「落实」的态度，要让国家安全教育不仅止于宣传和推广，要真正落地见效，走进每位港人心里。

政法委又说，美国一些政客称要对香港进行制裁，他们对此不感意外，但相信不会凑效。