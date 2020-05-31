中印边界双方罕水陆空屯兵对峙 军评提反击战?

虽然中国外交部发言人赵立坚日前声言中印边境地区局势稳定可控，言犹在耳，今日网上就传出一段短片，见在疑似中印边境地区班公错（Pangong Tso）发生两军对峙，一名解放军士兵疑遭印度军人“俘获”，一辆“东风猛士”越野车亦遭破坏。美国《纽约时报》今日报道，解放军日前在边境与印度军人对峙，双方没有开火，只是使用石头、木棍和拳脚，数名印军受伤，由直升机运走救治，而解放军也有受伤。军事评论员黄东对《苹果》表示，片段看来真确性相当高，被击退的“东风猛士”多用途越野车属解放军所有，中共立国后从未见过这种中印出动海陆空装备的对峙场面。

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据苹果日报今天引述消息称，中印对峙，网传解放军遭爆头被俘，军事评论员：或会出现自卫反击战。

据网上流传影片显示，一群印度军人在存在主权争议的班公错湖边一条道路上，猛烈攻击“东风猛士”吉普车，其间有人用普通话大喊：“救命！”而2名印军将一名解放军士兵带走，并将他放在长盾牌下。该受伤士兵头破血流，而被“俘获”后的结果如何，中印双方至今仍未作出回应。

印度媒体The Print则引述军方消息，指军方已经留意到相关短片在社交媒体上广传，但片段未获军方授权公开，强调目前北部边境地区“没有暴力发生”，并批评将片段与紧张局势在一起，动机不良，军方强烈谴责这种试图煽动影响国家安全的行为。

据该报道，不过，中国网民“南海的浪涛”今日在微博写道：“此事很快通过两军的前线会晤解决了，但几天后印军继续扩大事件，捂不住了。”“之后引发了班公湖大战，印军被我军（解放军）打伤72人。”另一微博认证为大V的军事博客“Ifx160219”则转载印度《The Wolrd is One News》节目中，印证最近确实出现中印士兵武装对峙的画面；而印度《快车报》报道，中国在班公湖的巡逻艇数量增加3倍，已同印度部署在该湖45公里西端的巡逻艇数量相当。

影片中显示一艘印度Tampa快艇（从美国进口）拦截悬挂中国国旗的模拟中国巡逻船的演习画面，印度快艇使用了名为“漩涡战术”，用高速快艇不断绕代号LX系列的“中国巡逻船”转圈航行，将目标船只困在水流中，迫使其开始陷入涡流时返回。依目前情况来看，该湖西部45公里长的部份地区在印度的控制下，其余部份则在中国控制之下。

该报道引据军事评论员黄东分析，解放军在班公错湖出动928D巡逻艇，行内俗称“西海舰队”，已集结5,000多士兵，已是一个旅的兵力，印军也不相伯仲，“双方已经有1万人，可以打一场不大不小嘅战争”。他指出，如果解放军士兵被俘，这又会否是中方以此为借口成为开战的导火线，还需继续观察。据黄东指，画面所见，现场出动民用平板运输车，说明解放军在中印边境已动员地方上的运输力量，多少反映军方运力仍有不足，而解放军自1960年代越战后，很久没有打仗，都想学美军一样“磨刀练兵”，好战心好强，“如果中国识玩嘅话，人俾你捉咗，车俾你揼烂咗，可以做一个示弱，然后就自衞反击。”他估计，现时前线指挥官可能经谈判作出短暂让步，但解放军这场“烂仔交”输了，后方就集结大军，水面战艇、空中战斗机，地面装甲兵器和火战炮，就不是再系“拳脚对峙”的输赢问题，双方打一场自衞反击战估计都有4成。

“烂仔交唔够人打被迫撤退……六四事件之前都出现过，丢低装备啲人又被赶走，就乘机出兵，以军事行动制造借口，之后出现真刀真枪的军事行动。”黄东称，中印双方均出动山地战部队，中国从其他地方抽调平原到高原地带服役的兵力，体力上可能吃亏些，而印度属于常备常驻兵，适应能力较强，“烂仔交输咗一啲都唔出奇”。

据苹果日报说，至于，外交部赵立坚声称中印边境问题“稳定可控”，黄东则认为外交部属文官体系，一切都要国防部说法才能作准，而内媒也未有作出跟进报道，解放军在“烂仔交”输了，中宣部隐瞒消息也有一定道理。前日（29日），中国国防部新闻发言人任国强在例行记者会上回应指，中方对中印边界问题的立场清晰明确，中国边防部队一贯致力于维护边境地区的和平与安宁。目前，中印边境地区局势总体是稳定的、可控的，双方有能力通过既定的涉边机制和外交渠道沟通解决相关问题。