中国口罩熔喷布价格传崩跌

新冠肺炎疫情席卷全球，口罩成为重要物资，也令口罩原料“熔喷布”疯狂涨价。不过，据中国《证券时报》近日说，随着疫情趋缓，各地产能陆续跟进，以及官方严格取缔低品质产品下，中国低档熔喷布的价格已从巅峰的每吨45万元暴跌至2千元，高档熔喷布也在短短6天内从每吨65万元暴跌至每吨40万元。投机热炒口罩生产几家欢乐几家愁。

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据东森新闻今天报道称，中国熔喷布价格崩跌，低档布从180万元掉剩8千元“机器只能当废铁卖”。消息说，熔喷布是口罩的制造原料，在疫情初期价格狂飙。

据该报道，《证券时报》访问了一名江苏扬中市的酒店老板娘，她表示，熔喷布市场最疯狂的时刻，外地人不断来扬中市找货，酒店天天都爆满，她见有商机，也找了几个朋友合伙，购买6台生产熔喷布的机器，“我们买的是产能最小的45机，以前一台才1万元，我们买的时候是3万元，3天后拿货涨到6万元，只好加价买下来，因为你不买，马上有别人抢着要。”老板娘指出，她算是赶上了好时候，熔喷布生产出来时，每吨能卖到35万元，20天里面，机器共运转了10天，就赚了20万元，但她并不满意，“跟别人比起来，赚得太少了，朋友里面有人赚了几百万，还有上千万的！”

疫情受控后，扬中的熔喷布市场逐渐冷清，价格也降到每吨20万元，不过武汉一解封，价格又突然飙涨，老板娘提到，“4月8日武汉解封后，镇上突然来了上百个湖北人，那时就开始抢布了，每吨价格从20万到25万，接着就是28万、33万、35万，后来一下子就涨了40万！”

报道称，就在价格最高点的时刻，大陆官方开始严抓熔喷布品质，扬中市官方也于4月15日突然要求所有熔喷布生产经营企业全面停产整顿。老板娘透露，当时整个扬中据说有5千台机器，很多人都跑到其它省市生产，还有的躲到山里面，她自己有酒店要经营，走不开，所以把机器用15万元卖了。

老板娘表示，因为政府突然喊停，所以亏钱的人很多，最高卖到45万元的熔喷布，一下子跌到2千元，机器现在一台1万元也没人要，就跟垃圾一样，只能当成废铁卖。

较晚进场，购买了二手机器的马先生则说，他跟朋友前后投入200多万元，但一直生产不出熔喷布，后来勉强生产出来了，国家正好开始严抓品质，“我们生产出来的都是‘烂布’，都不合格，都烂在手里了。”马先生坦言，他到现在还在调试机器，熔喷布的质量也正在提升，“生产口罩肯定是不合格，只能勉强用来做尿布，每吨只能卖到1万元左右，基本上是亏钱的。”

据该报道，根据扬中市市场监管局4月10日的抽查资料显示，当地8家熔喷布企业中，只有3家企业的产品，细菌过滤效率符合95%以上的标准，过滤效率最差的仅有39.4%。

熔喷布用料有25g和50g之分，过滤效率有92%、95%和99%等几个档位，就是平时所说的90级、95级和99级，分别代表可以过滤90%、95%和99%的非油性颗粒物。

《21世纪经济报导》指出，在这波熔喷布的暴利热潮中，有业内人士透露，只有10%的人赚钱了，90%都在亏损，赔了几百万的大有人在。