中国5月经济统计有升有降

中国5月官方制造业PMI连续第二个月下降。虽然新订单和新出口订单小幅回升，但需求恢复缓慢对生产的制约明显，当月生产指数继续回落，从业人员指数亦再度跌至50下方的萎缩区域。不过非制造业中建筑业活动指数突破60，服务业指数亦持续上升，表明伴随着国内生产生活趋于正常，扩大内需政策正在发挥效应，消费进一步修复、投资需求释放力度有所增强。

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据路透社今天报道称，需求不足制约，中国5月官方制造业PMI续降，政策面将继续积极扩内需。

根据中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至50.6，为连续第二个月下降，低于路透调查预估中值51，亦低于上月的50.8。其中，新订单指数比上月上升0.7个百分点50.9，新出口订单指数环比升1.8个点至35.3，进口指数回升1.4个点至45.3；不过生产指数回落0.5个百分点至53.2，从业人员指数下降0.8个点至49.4。

国家统计局今日并公布，5月官方非制造业商务活动指数进一步升至53.6，较上月的53.2上升0.4个百分点，为连续第三个月反弹；新订单指数较上月上升0.5个百分点至52.6，显示市场供需在上月加快恢复的基础上，继续回升。

从制造业企业规模看，大型企业PMI为51.6，比上月上升0.5个百分点，但中、小型企业PMI分别为48.8和50.8，比上月回落1.4和0.2个百分点，表明当前中小型企业的困难仍然较大。

在制造业PMI调查的21个行业中，食品及酒饮料精制茶、石油加工、专用设备、汽车等14个制造业生产指数高于临界点；纺织服装服饰、木材加工等七个制造业低于临界点。

受制造业和非制造业一降一升影响，中国5月综合PMI产出指数53.4，与上月持平。

中美关系日趋紧张，叠加海外疫情扩散导致外需严重受损，需求不足将是制约中国工业生产的关键因素。分析人士认为积极扩大内需仍是当前经济发展的重点方向。

路透社说，中国今年政府工作报告中实事求是未设定2020年经济增长的量化目标，并调降了新增城镇就业目标。总理李克强表示实现“六保”中的前“三保”今年就能实现经济正增长，今年规模性政策有力度且还有政策空间。全国人大会议周四下午闭幕，周五召开的国务院常务会议就已经把政府工作报告提出的45个方面51项重点任务逐一分解到有关部门，确定了重点任务分工，要求狠抓政策和工作落实。李克强主持会议并要求及时完善政策，根据需要推出必要新举措稳住经济基本盘。