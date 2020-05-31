人大报告 在涉港问题上新增10个字

新华社31日发布“全国人民代表大会常务委员会工作报告”全文。北京青年报旗下微信公众号报导，与5月25日的报告相比，在涉港问题方面，报告全文新增十个字内容，“香港加快推进相关立法”。

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报告内文称，下一步的主要工作安排，其中第一项就是确保宪法全面实施。内容包括，坚持依法治港治澳，维护宪法和基本法确定的宪制秩序，完善全国人大常委会对基本法的解释制度，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，加快推进相关立法。

坚持对台工作大政方针，坚持一个中国原则，坚决反对和遏制台独分裂势力，在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展。

报导称，与5月25日全国人大常委会委员长栗战书作报告时相比，“香港加快推进相关立法”等十个字是新增内容。

环球网报导，美国总统特朗普在30日凌晨宣布，中国制定涉港国安法已经把“一国两制”的承诺变成“一国一制”，他表示美国将采取行动，取消香港的特殊待遇。

《人民日报》31日发表评论，称“美方挥舞的制裁大棒，吓不倒香港，更搞不垮中国。”这篇名为“制裁香港，注定徒劳”的文章提到，香港是大陆的香港，是包括750万香港同胞在内的14亿中国人民的香港。

文中称，香港的高度自治从来都不是由美国人来定义的。美方对中方国安立法损害香港高度自治和自由的指责，纯属造谣诬蔑。中国的进步与发展就是香港抵御风浪、战胜困难的最大底气所在，也是香港繁荣发展的巨大机遇所在。