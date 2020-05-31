印尼致函联合国驳中国南海主权立场

印尼近期致函联合国秘书长，引用著名南海仲裁案的裁决，反驳中国以九段线历史性权利主张其拥有南海主权的立场。学者指出，这是东南亚国家整合南海立场的重要一步。

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据自由亚洲报道称，印尼致函联合国秘书长，驳中国南海主权立场。

该报道引据菲律宾新闻网站Rappler5月29日消息，印尼在信中指出，印尼曾经于2010年7月向联合国提出通知照会，如今再重申当时立场。首先，印尼并非南海主权争议一方。其次，印尼2010年对南海主权争议的立场获得2016年南海仲裁案裁决的确认。第三，以九段线主张南海历史性权利缺乏国际法基础，违反联合国海洋法公约（UNCLOS），这点也获得南海仲裁案裁决的确认。

南海仲裁案指的是荷兰海牙常设仲裁法院在2016年时，就菲律宾控诉中国的九段线主张违反国际海洋法公约所做的宣判，裁定菲律宾胜诉。

据悉，印尼此举与近期的南海情势有关。

该报道称，据美国自由亚洲电台的姐妹网站BenarNews报道，马来西亚在2019年12月向联合国大陆礁层界限委员会提案，要求允许马来西亚将北部海域的大陆棚延伸至自领海基线200海里（约370公里）以外，以确保其在南海的主权。

据BenarNews报道指出，马来西亚提案后，中国致函联合国抗议。中国宣称是唯一拥有南海主权的国家，南海主权的依据不只是自然地貌，而是历史性权利。对于中国的主张，菲律宾与越南也向联合国提出抗议。

该报道称，印尼在信中提到，中国在2019年12月至2020年4月间就马来西亚的提案、以及就菲律宾、越南对中国的抗议，都提出通知照会。印尼是联合国海洋法公约缔约国，对此，印尼重申对南海的主张。

自由亚洲说，华府智库亚洲海事透明倡议组织（AMTI）主任波林（Gregory Poling）接受BenarNews及Rappler访问时指出，这是首次有东南亚国协（ASEAN）国家公开支持南海仲裁案裁决，菲律宾及ASEAN寻求整合对南海的立场，印尼的动作“立下重要基石”。