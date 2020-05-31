周日快报惊曝：英国5年内可能正式承认台湾

联合新闻网今天指英国《周日快报》（Sunday Express）报道，英国内阁首长们正在考虑如何进一步支持台湾，并可能在未来五年内挑战北京，正式承认台湾。

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据联合新闻网今天引述英国周日快报：英国5年内可能正式承认台湾。该报道说，习近平上台后，中国外交人员在全球各地采取咄咄逼人的攻势。这种“战狼外交”固然让中国内部许多人鼓掌叫好，但实际上收效甚微，并产生不少反效果。主导国际舞台数百年的英国，稍早更传出要支持乃至承认台湾的讨论。英国《周日快报》（Sunday Express）报导，英国内阁首长们正在考虑如何进一步支持台湾，并可能在未来五年内挑战北京，正式承认台湾。

据该报指出，中国处理新冠肺炎与香港问题的手段日益惹恼英国当局。消息人士告诉《周日快报》，“如果我们最终承认台湾并与其他国家一起以军事资产捍卫台湾，不要感到惊讶。”由于中国的反对，台湾尚未得到英国的正式承认，在伦敦也只有一个非正式的代表处。但有消息人士说：“如果中国继续保持目前的发展轨迹，那可能会改变。”

据该报道称，支持台湾的举动受到执政的保守党高层欢迎。

英国国会议员罗森代尔（Andrew Rossendale）说：“英国多年来对待台湾的方式简直是可耻的。...我们不能让中国共产党政权进攻并压倒台湾。她是该地区西方民主的灯塔，我们和我们的盟友必须捍卫她。”西北莱斯特郡议员布里根（Andrew Bridgen）也指出，英国与中国的关系正在发生变化，对台湾的支持也会随之改变。布里奇恩先生还加入了由跨党派议员组成的支持政府的政府，以引进香港居民。

据该报指出，昨晚有专家预测，英国可能会在“短短五年内”正式承认台湾的主权。

但是，在采取这项具有核弹爆炸威力的举动前前，英国还可以通过多种方式支持台北。英国可能会授与台湾驻伦敦代表完全的外交使节地位，并运用其在南太平洋的外交力量帮忙牵制中国扩张，支持台湾的主权。另一种方法是帮助台湾在国际机构中发声，例如最近在世界卫生大会的作法。

据该报道称，英国还可以有更多直接的方法。最近刚连任的蔡英文总统去年曾对英国代表团表示，希望英国提供潜艇零件。

英国智库亨利杰克逊学会（Henry Jackson Society）大英计划主任罗杰斯（James Rogers）指出，“英国对台湾的正式承认，取决于中国朝威权主义发展的进程。但此事发生的时间可能比人们想像的还要早得多，约在5年之内。因为几乎没有迹象显示中国会改变。”罗杰斯指出，中国辗碎并吞掉香港将会造成长远的影响。我们正进入第二次冷战。“但是在此之前，英国人可以做很多事情来支持台湾。台北已经将英国视为主要合作伙伴，并且在过去10年中，我们的关系已大大发展。”