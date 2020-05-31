左派工联会何启明议员变身副局长 讲红不讲专

港府委任传统左派工联会的立法会议员何启明为劳工及福利局副局长，明(6月1日)天上任。何是首位传统左派被委为问责班子成员的人，亦令问责班子中有建制政党背景的人数增至九人，占班子逾两成。时事评论员刘锐绍指出，特首林郑月娥向来不喜欢传统左派，今次委任可能与去年中共四中全会指明要健全香港的人事任命有关。

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政治先行的「讲红不讲专」已在问责班子中体现，由局长和政治助理组成的问责班子，现时共有43人，当中有政党背景的九人，全部来自建制派，当中超过一半来自民建联，两人来自自由党，一人来自新民党，另外，尚有四人来自建制或左派组织，包括曾任香港教育工作者联会副主席的副教育局长蔡若莲。不过，政界中人对这位工联会进入问责班子第一人并不看好，一名资深政务官向本台直言，「何不是这料子」。另有议员助理指出，何曾在议会发言时取笑他的未来上司、劳福局长罗致光「离地」，加上罗有精英心态，日后二人能否合作，颇成疑问。

何启明是立法会劳工界议员，任期应于9月届满，但港府昨日公布中指，他将于明天履新，意味他要提早离任，但按选举法例规定的时间要求，他的议席将不会进行补选。他在获委后于个人社交网站帖文，声言会在另一个岗位继续为工人及工会服务，把民间声音带入政府，推动符合市民福祉的政策。

与35岁的何启明一同获委的，还有来自民建联的叶俊廉，28岁的他明天起出任财经事务及库务局局长政治助理一职。叶俊廉曾于香港交易所工作，目前是中国金融巨头中国平安集团联营公司高级经理。

对于工联会有人获委为副局长是否表示主事官员开始重用传统左派，时事评论员刘锐绍表示，无人能够证实，但林郑月娥素来不喜欢起用传统左派则是事实，且令左派圈子中人颇有微言，现时起用左派工联会，应是落实大统战，这令人联想去年四中全会决定中有关香港的部分订明，须完善特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度和机制，提高特区依法治理能力和水平。而其后的解读有提及，须改善的包括人事任命制。

他续称，何启明提早离任，不会影响立法会的投票结果，因为建制派占多数，有足够票数通过议案；另外，他离任后空出的议席又毋须补选，故此不待立法会会期9月完结便离任，对整体影响不大，提早「过檔」只是让纳税人早些开始付何启明多一倍薪金。

现时立法会议员月薪约9.8万港元，而副局长的月薪由21.7万至25万元不等。