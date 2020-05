政协副主席威胁汇丰就港区国安法表态

自北京决定替香港订定国安条例后,不少界别和商家巨贾均纷纷表态支持,曾任香港特首的政协副主席梁振英日前一篇文章可能可以解开一些人开口之谜。梁振英撰文称,北京公布将立法过去一星期,汇丰银行还未就国安法表态,该行在中国的业务,随时可被中国及其他国家的银行取代。他更指出,英中较量,持有汇丰户口的港府和工商界人士应要「马上自保」。

广告 继续浏览后续

梁振英29日在社交媒体撰写的文章没有明言「自保」之法,外界亦未知有没有人因此到汇丰取消户口,不过,当天股票收市时,汇丰股价收报35.85港元(下同),较之前一日跌3.11%,有关跌幅高于当日整体股市跌0.74%的幅度。而更有趣的是,汇丰这英资银行,最大单一股东其实是持股7.32%的美国基金公司贝莱德(BlackRock),而第二大股东则是持股7.01%的中国金融巨头中国平安,两者近年有争夺最大股东之位。

在这篇题为《后发制人- 香港官商民和国家共同反制西方的恫吓》的文章中,梁振英开首即表明,「英澳加三个白人英语国家跟着美国大佬走,发共同声明,干预中国内政。」在还手之时,要把「外资包括几家在香港和中国内地有重大业务的英资区别看待」,当中,曾经在香港前途谈判期间迁册的汇丰,被他形容为「背弃香港」。

他指出,人大公布将审议港版国安法已经过去一星期,但汇丰银行还未就国安法表态,呼吁公众高度关注汇丰会否跟着以美国为马首是瞻的英国政府走。他续称,汇丰的利润主要来自中国,绝不能让这家自称英资的银行「一边赚中国的钱,一边跟着西方国家做损害中国」的事。

梁振英认为,汇丰在中国的业务,中国和其他国家的银行完全可以隔夜取代。「英国要和中国较量,持有汇丰户口的特区政府,中国内地和香港的工商界,尤其是人大代表、各级政协委员要马上自保,避免成为类似华为一样的人质。」他声言,要让英国政府、政客、汇丰这类英资机构知道「which side of the bread is buttered」(明白自已的利益所在)。

文革风再现:人人表态 人人过关

据了解,中方以不同方式要求不同界别表态的事一直有暗中进行,而反对者亦须表态以表明立场。例如在人大通过为香港立法之日的下午,一群艺术文化界人士召开记者会,公布取得1600人联署,表达对「港区国安法」的忧虑,发起联署的香港艺术发展局委员周博贤指出,「港区国安法」有机会严重侵犯言论及表达自由绝非过度解读,因为创作者无法知道「红线怎样划」,担心用了与反修例运动有关词汇填词,可能被视为煽动。另外,艺发局戏剧范畴委员李俊亮则忧虑,可能须面对审查,届时,整个创作生态将受影响,甚至不能再创作与六四及香港有关的剧本。

记者会上,出席者大部分是幕后人员,幕前的,只有早已版大陆禁制的歌手黄耀明和何韵诗。与会者声言,艺文界未来会发展「国际线」,从艺术角度引发外国对问题的关注。

记者会翌日,著名影艺界人士刊登由逾百团体和二千六百多名个人联署的《香港文化演艺界关于支持国安立法的声明》广告(详情见本台另一报道:《香港版国安推表态潮 数千演艺界纷说支持》),但以传媒工作流程计算,有关广告最迟在之前一晚,即艺文界人士开记者会表达忧虑之日送到报社。

在人大通过决定草案之日,香港树仁大学发表公开声明,敦促港府在「港区国安法」的制定过程中,如实反映港人「不同意见与关注」。也许,这是港府至少能为港人做的事。