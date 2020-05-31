新冠病毒疫情中国山东两例境外输入

中国官方今天通报，30日新增2例新冠病毒确诊病例，都是在山东省的境外移入病例。此外，湖北除武汉市，已经连续10天没有新增病例。

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据中央社今天报道称，中国报除武汉外湖北连10天零确诊。

据中国今天通报，30日新增2例新冠病毒确诊，都是在山东省的境外移入病例。中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，5月30日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外移入病例（在山东），无新增死亡病例、无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例2例，解除医学观察的密切接触者565人。

境外移入现有确诊病例48例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1740例，累计治愈出院病例1692例，无死亡病例。

至于没有出现症状但带有病毒的无症状感染者，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团30日新增3例（境外移入1例），当日解除医学观察10例，尚在医学观察389例（境外移入25例）。

中央社说，港澳累计确诊方面，香港特别行政区1082例（出院1036例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例）。