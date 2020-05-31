李克强6亿人月均收入千元说冲击中国脱贫大计

中国国务院总理李克强日前公开表示，中国有6亿人的月收入仅人民币1000元，连日来在海内外引发不少热议及联想。有人怀疑是否为口误，有人质疑如何完成全面脱贫，也有人解读党内有分歧。早前多个省份高调报告脱贫胜利。

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据中央社今天报道称，中国国务院总理李克强6亿人月均收入千元说，能否如期脱贫引议。李克强日前公开表示，中国有6亿人的月收入仅人民币1000元，连日来在海内外引发不少热议及联想。

中共总书记习近平已订下今年要完成全面脱贫攻坚，建成“小康社会”的目标。但李克强“6亿人月均收入仅1000元”之说，却让外界产生今年要如何达成全面脱贫的怀疑，进而产生习、李二人出现分歧的联想。

据该报道，今年中国全国“两会”28日结束，李克强在随后举行的总理记者会上表示，中国目前人均可支配年收入是人民币3万元，但是“有6亿人每个月的收入也就是（人民币）1000元”。据李克强还说，“1000元在一个中等城市，可能租房都困难”。而受疫情冲击，可能会有一些人返贫，“脱贫的任务更重了”。但他仍强调，今年要如期完成脱贫攻坚任务，这是以习近平为核心的党中央向全社会作出的“庄严承诺”。

针对李克强的说法，中国网友纷纷找出不同的官方资料作对照。其中，中国国家统计局指出，2019年中国居民人均可支配收入为3万733元，换算月均即为2561元。而“6亿人月均收入仅1000元”之说，代表中国近43%人口的月均收入，只有全国平均值的39%。

此外，中国官方最新的最低工资标准中，最低的省区为安徽省的每月1180至1550元。以此对照，“6亿人月均收入仅1000元”之说，代表中国近43%人口的月均收入，还不到全中国最低工资标准的85%。

据中央社，中国国家统计局数据还显示，今年第1季全国居民可支配收入中数为7109元，也就是中国14亿人口中，有7亿人在整季的累计可支配收入低于此数。然而，依“6亿人月均收入仅1000元”之说推断，代表有6亿人在整季的累计收入只有3000元，只有中数的42%。

该报道引据新京报消息，中国人社部专咨委委员、北京师范大学教授李实对此表示，李克强传递出一个讯号，就是有相当规模的老百姓目前遇到了就业收入问题，政府“要想办法、并且有办法”稳定经济，解决老百姓的问题。而这些人群主要集中在农村，或是城市里的农民工。在李克强28日发表“6亿人月均收入仅1000元”说之前，习近平在5月14日的中共政治局常委会议仍强调，“确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会”。

中央社说，李克强的说法，引起不少中国网友议论。有网友指“总理没有口误吧”。但有网友质疑“前几天不是说人均资产有100万吗，还以为都脱贫致富了，竟然还有6亿人月收入才1000块”；“只剩7个月了，还有6亿人咋脱贫啊？”