澳港两地六四纪念集会31年来首次无法举行

八九民运天安门六四事件31周年纪念日即将到来。在已经连续30年举办六四烛光纪念晚会的香港和澳门，今年的活动都无法合法举办，这是两地纪念六四活动举办几十年来的首次。支联会已经做好准备，如果今年的晚会不获批，就改为网上集会。

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30年来一直在香港举办纪念六四活动的支联会5月31日表示，目前仍不知警方是否会批准他们举办六四烛光集会。如果不批，会改为网上集会，成员到维园燃点烛光。支联会还强调，仍然会坚持呼喊“结束一党专政”的口号。

此前，澳门终审法院星期五驳回澳门民主发展联委会举办六四烛光晚会的上诉，指出警方在疫情下参考卫生当局的意见，为了防止疫情转播和再次爆发，不准许举行集会的决定无可指责。

澳门终审法院的裁决指出，上诉人向警方预计集会大约有300人参与、历时5小时。合议庭认为，疫情有再次爆发的风险，保障公共卫生安全利益比上诉人主张的集会权更突出和重要，也值得政府和整个社会特别考虑。

此前，澳门治安警察局公共关系处处长李德辉5月20日在记者会上表示，根据卫生局指引，新冠疫情仍在全球持续，为防止疫情在社区传播，政府建议人群聚集活动应暂停进行。因此，警方按法律规定对集会作出不允许批示。

公开资料显示，澳门自4月9日起已连续40多天没有新增确诊病例，澳门政府也从未颁布像香港的防疫“限聚令”，当地体育局某些海上活动也继续进行。

澳门民主发展联委会理事长区锦新议员表示，终审法院的裁决将纪念六四集会描述成人群聚集，这种说法比较勉强。不过，他同时表示，在疫情下即使裁决不合理也会接受。区锦新说，将于六四当晚8点至10点同一时段，改在室内举行晚会，以网上直播的形式，让公众参与。

同时，香港当局不久前宣布延长“限聚令”到6月4日，公共场所禁止8人以上聚集。支联会每年在六四这一天举办烛光晚会，但今年的烛光晚会支联会至今还没有收到警方的不批准通知书。

不过，支联会已经做好准备，如果今年的晚会不获批，就改为网上集会。现在的计划是，六四晚上8点整支联会成员在维多利亚公园点燃烛光，8点09分默哀一分钟。晚会的口号是“结束一党专政”。

此外，支联会原定5月31日下午举行的“勿忘六四”大游行，已收到警方发出的反对通知书，理由是有关活动会增加感染病毒的风险，“对所有市民大众的生命与健康构成重大威胁”。支联会宣布将5月31日的大游行改为分散进行，叫做“遍地开花悼六四”。

“六四事件”主要指的是1989年6月3日夜间开始，邓小平下令解放军野战部队强行进入天安门广场，对几十天来在广场上坚持民主抗争的抗议学生及市民进行清场，期间开枪打死至少数以百计的示威者。镇压行动持续到6月4日清晨。

31年前的八九民运期间，香港各界踊跃支援，成立了香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）。从那时起，“毋忘六四”成为港人的集体回忆，坚持每年在维园点起烛光。