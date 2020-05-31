疫情后 “欧洲第一架”包机飞往中国！一人确诊

欧洲多国相继开放边界，一架运载200名欧洲员工和家属的欧洲包机，30日从德国法兰克福飞抵中国天津。这是冠病疫情暴发之后，第一批飞往中国的欧洲人。另据德国《图片报》周日报导，乘客上飞机前都经过检查，但到达天津后，一人的测试结果却是阳性，此人没有症状。这名34岁工程师已经被隔离。

广告 继续浏览后续

这个由德国汉莎航空公司提供的航班，30日中午前在天津机场降落，机上绝大多数是德国人。这些乘客抵境后将接受冠病检测和两周的隔离。

乘客珀斯在法兰克福机场登机前告诉法新社记者，他跟同机的好些人一样，于2月从中国返回，后来因为中国封锁边界，他一直无法回去中国工作。珀斯是奥迪汽车公司的质量控制人员，他担心抵达天津按规定隔离两周后，续程到北京时又得隔离两周。

根据德国商会数据，中国有5000多家德国公司。第二架飞机预定6月3日从法兰克福出发前往上海，飞机载送的是为了经济、商业、科学或技术目的，或出于紧急人道原因必须前往中国的人。

丹麦29日也宣布从6月15日起允许德国、挪威和冰岛的游客入境。丹麦首相弗雷泽里克森在新闻发布会上说：“我们预计在夏天其他日子，向其他申根区国家和英国开放边界。”

游客入境后须提交住宿预定资料，证明至少连续六晚住在首都哥本哈根以外地区。游客只能在日间游览哥本哈根，不得过夜。

希腊将从6月15日起让中国等29个国家的游客入境。希腊旅游部29日的公告说，这份名单是“基于所在国的流行病学状况”拟定，名单将从7月1日起逐渐扩大，增加更多国家。

自3月中旬以来限制旅游的比利时昨天开始允许国民跨境探访邻国的家人。比利时内政部长德克雷姆通过社交网站面簿告诉国民，他们必须遵守法国、卢森堡、德国和荷兰等与比利时接壤的邻国的防疫措施。

首个受疫情冲击的欧洲国家意大利，面对自第二世界大战以来最严重的衰退，5月份的商业信心指数暴跌至2005年开始发布以来的最低水平。意大利零售商协会（Confesercenti）指出：“这场卫生与经济危机拖垮了企业，特别是商家以及服务业和旅游业。”3月份以来的封锁政策令欧洲旅游消费同比下降68%。意大利旅游消费下降了96%。

协会主席雷瑟说，最令协会成员担忧的是，“没有足够的流动资金支付费用和薪水……大家已近乎走投无路。”

意大利央行预测，意大利今年经济生产总值将下滑9%至13%。数据也显示，今年第一季，经济同比萎缩了5.3%，高过4.7%这个预估数字。统计局说，这是自1995年以来，第一季经济出现如此“非比寻常”的萎缩。

意大利工业家联合会（Confindustria）主席波诺米预计，全国可能有多达100万份工作受威胁。

根据调查，在意大利进入全国封锁后，有42%的家庭减少了工作量，由此工资也相应减少，26%失业，另有24%被迫获取无薪假。