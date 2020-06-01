六四31周年将至 “天安门母亲”或无法集体祭拜

“天安门母亲”发言人尤维洁z近日表示，受到新冠疫情的影响，今年“六四事件”31周年，遇难者家属可能将无法在4日当天到北京万安公墓进行集体祭拜。

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1989年中共中央前总书记胡耀邦去世后，引发北京等中国全国多地发生追求民主的学生运动，其后更是暴发震惊中外的“六四天安门事件”。事发后，多位死难者的母亲成立了“天安门母亲”，要求追究屠杀责任。她们每年“六四”当天都会到万安公墓对死难家属进行集体祭拜。对此，尤维洁向香港电台介绍称，农历新年之后，她已经无法与其他遇难者家属见面，增加了准备“六四”祭文的难度，然而即使无法集体祭拜，家属希望当天能分批前往墓地，同时不接受警方禁止他们前往的要求。

此外，有关香港支联会今年也因港府疫情管制，可能无法像过去30年来一样在维多利亚公园举行纪念“六四”烛光晚会，尤维洁表示，不感到遗憾，只要香港市民一直声援，烛光依然会点燃，这也是每个人的心愿。

自“六四事件”发生以来，香港支联会每年都会在维园举办“六四”烛光晚会，但今年港府以疫情为由限制超过8人以上的集会，这项禁令实施至6月4日。因此，支联会今年恐怕未能举办烛光晚会。不过，支联会仍就此事与警方商讨，警方至今没有明确答覆。目前，支联会已指出，如果未能举办烛光晚会，希望支持者“遍地开花”，“六四”当天在各区以不同方式自行纪念。而在去年“六四”30周年纪念当天，由于正逢香港反修例运动高潮，维园“六四”烛光晚会参与人数暴增，支联会宣称当晚有18万人参加。